PÖH'lerden kurulu kick boks takımı, başarısıyla göz doldurdu

Ankara'da kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası müsabakalara çıkan polis özel harekat (PÖH) mensuplarından kurulu kick boks takımı, aldıkları derecelerle emniyet teşkilatının gururu oldu.

Özel harekatçı gazileri sosyal hayata adapte etmek ve emniyet teşkilatı içerisinde bulunan personeli spor çatısı altında toplamak amacıyla 2018 yılında kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde kick boks takımı da bulunuyor.

Çeşitli illerde görev yapan PÖH mensuplarının yer aldığı takım, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Gaziler Engelli Spor Kulübü İkinci Başkanı Aydın Şendere, AA muhabirine, PÖH gazileri olarak evde kalmak yerine faaliyet yapmak istediklerini, bu düşünceyle kulübü kurduklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce kulüp bünyesinde kick boks takımını kurduklarını anlatan Şendere, takımda 15 özel harekat polisinin yer aldığını belirtti.

Şendere, bu polislerin halen çeşitli illerde aktif görev yaptığını kaydederek, "Daha önce bu sporu yapmış polislerin hepsini tespit ederek takıma kazandırdık. Kısa sürede kurulan bu takım, bugün madalyaları da toplamaya başladı. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nı toplamda 5 madalyayla tamamlıyoruz." dedi.

Bundan sonra çok daha güzel şeyler yapılacağına inandığını vurgulayan Şendere, takıma sonuna kadar güvendiğinin altını çizdi.

"Asıl olan kendi meslekleri"

Şendere, kick boksun polislere çok şey kazandırdığına işaret ederek, "Özel harekatta etkili güç kullanma adı altında bir ders var. Sporu yapan polisler, zamanla kendi arkadaşlarına da bu dersi anlatıyorlar. Yakın savunma tekniklerini gösteriyorlar." diye konuştu.

Polislerin gittikleri turnuvalarda çok yakın ilgiyle karşılaştığını dile getiren Şendere, takıma başta emniyet teşkilatından olmak üzere ayrı bir sevgi olduğunu ifade etti.

Şendere, kick boks yapan sporcuların kendi görev alanlarına döndüklerinde en kritik yerlerde görev almaya devam ettiğini belirterek, "Hiçbiri 'Ben sporcuyum.' demiyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Spor onlar için ikinci planda. Asıl olan kendi meslekleri." açıklamasını yaptı.

Gülle: "Mesleğimde bana çok katkısı oluyor"

Van'da görev yapan Muhammet Süleyman Gülle, Ordu'daki turnuvayı altın madalya ile tamamladığını kaydederek, bunun kendisi için çok büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kick boksa 9 yaşında başladığını ve bu spor sayesinde hiçbir kötü alışkanlığının olmadığını anlatan Gülle, "Hayatım boyunca bu sporun bana çok büyük faydası oldu. Halen yaptığım polislik mesleğimde de bana çok katkısı oluyor." şeklinde konuştu.

Gülle, kick boksa devam etmek, katıldıkları turnuvalarda kulübün adını herkese duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Gazilerimiz bu vatan için çok büyük fedakarlık yaptı. Biz de şimdi onlar için bir fedakarlık yaparak bu kulübü her yerde tanıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirin: "Kick boks aynı zamanda disiplin sporudur"

Bitlis'te görev yapan Murat Şirin, bu spora 2015 yılında televizyonda izlediği sırada merak saldığını ve bu şekilde başladığını aktardı.

Polis olana kadar kick boksla ilgilendiğini kaydeden Şirin, daha sonra yine Gaziler Engelli Spor Kulübü sayesinde çok sevdiği bu spora geri döndüğünü anlattı.

"Bu kulüp sayesinde ertelediğimiz bazı hedefleri tekrardan önümüze koyarak ilerlemeye çalışıyoruz." diyen Şirin, "Bu spor biz polisleri hem bedensel hem de zihinsel olarak hazır halde tutuyor. Kick boks aynı zamanda disiplin sporudur. Mesleğimiz de disiplin isteyen bir meslek. O yüzden bize katkısı çok." şeklinde görüş belirtti.

Erzincan'da görev yapan Ramazan Kip de kick boks sayesinde gittikleri müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirme şansı bulduklarını belirterek, "Gittiğimiz her yerde kendi ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme fırsatı buluyoruz." dedi.

Kip, spordaki başarılarının kendi mesleklerine de yansıdığını dile getirerek, kick boksun faydasını sürekli gördüklerinin altını çizdi.

Ankara'da görev yapan Osman Layıkbaş ise sadece bayrak sevdası için bu sporu yaptıklarını kaydederek, "Sporcu kimliğimiz ile turnuvalara katılarak teşkilatımızı temsil etmeye çalışıyoruz. Ordu'da 5 madalya kazandık. Nasip olursa İstanbul'daki Dünya Kupası maçlarında daha fazla madalya hedefliyoruz." diye konuştu.