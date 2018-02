Pöh'ler Afrin'e Dualarla Uğurlandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polisler, PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ Terör örgütlerine mensup teröristlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla yola çıktılar.

Düzenlenen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Uğurlama töreninde özel harekat polislerine hitap eden Vali Yerlikaya, "Her biriniz kutsal bir görevi icra etmek üzere yola çıkıyorsunuz. Sizlerin yüreğindeki inanç ve cesaret bu ülke üzerinde hain emelleri olan bütün teröristlere büyük bir korku veriyor. Sizlerdeki bu inanç oldukça Allah'ın izniyle tüm oyunlar bozulacak, tüm planlar suya düşürülecektir. Sizler seçilmiş özel insanlarsınız. Ben eminim ki sizin yerinizde olmak isteyen binlerce on binlerce insanımız var. Bu yüce görevi Allah herkese nasip etmiyor. Sizlerle gurur duyuyoruz, tüm yöneticilerimiz ve 80 milyon vatandaşımız olarak sizlerle gurur duyuyoruz, dualarımız her zaman sizlerle. İnşallah bu görevi layıkıyla yerine getirip sağ salim döneceksiniz. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Kurban kesilmesi ve İl Müftüsü Ahmet Çelik eşliğinde okunan duanın ardından, komando yemini eden özel harekat polisleri coşkuyla uğurlandı. - GAZİANTEP