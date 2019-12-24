Pogba, Mata ve Wan-Bissaka Singapurlu Futbolseverleri Coşturuyor

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2019 yazında Singapur'daki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na katılan Manchester United kafilesinden Pogba, Mata ve Wan-Bissaka, Adidas'ın düzenlediği bir etkinlikte top teknikleri ve estetik hareketleriyle Singapurlu futbolseverlere harika anlar yaşattı.