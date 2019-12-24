Haberler » Spor » Pogba, Mata ve Wan-Bissaka Singapurlu Futbolseverleri Coşturuyor - Spor

Pogba, Mata ve Wan-Bissaka Singapurlu Futbolseverleri Coşturuyor

2019 yazında Singapur'daki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na katılan Manchester United kafilesinden Pogba, Mata ve Wan-Bissaka, Adidas'ın düzenlediği bir etkinlikte top teknikleri ve estetik hareketleriyle Singapurlu futbolseverlere harika anlar yaşattı.

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2019 yazında 'daki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na katılan kafilesinden Pogba, Mata ve Wan-Bissaka, 'ın düzenlediği bir etkinlikte top teknikleri ve estetik hareketleriyle Singapurlu futbolseverlere harika anlar yaşattı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler