Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
04.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:02
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı Sancaktepe'de bir şahıs, marketin önünde bulunan bir kasa poğaçayı çalarak kaçtı.
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
İSTANBUL - Sancaktepe'de bir şahıs, marketin önünde bulunan bir kasa poğaçayı çalarak kaçtı. Şahsın poğaça çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesinde bir marketin önünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, marketin önünde yere bırakılan bir kasa poğaçayı gözüne kestirdi. O sırada çevrede kimsenin olmadığını düşünen şahıs, yerde duran poğaça dolu kasayı aldığı aldığı gibi kaçtı. Şahsın poğaça dolu kasayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs marketin önündeki poğaça dolu kasaya yöneliyor. Kasayı alan şahıs hızla olay yerinden kaçıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı