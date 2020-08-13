Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
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Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili...

13.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:39

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İHA

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