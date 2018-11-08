Poepon'dan Gol Sözü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in 31 yaşındaki Hollandalı golcüsü Rydell Poepon, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini, bunun için de daha fazla çalışacağını söyledi.

Geçen sezon 30 maçta formasını giydiği Boluspor için 16 gol atıp, 8 de gol pası veren tecrübeli oyuncu, bu yıl Gazişehir Gaziantep'te eski performansının uzağında kalmasına karşın, takımının hedeflerine katkı sağalamak için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını vurguladı.

Gaziantep ekibiyle çıktığı 9 maçta tek gol kaydeden Poepon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün forvetler gibi kendisinin de her maçta gol atma arzusunda olduğunu kaydetti.

Tüm çabasına karşın bu sezon çok fazla gol sevinci yaşayamadığını dile getiren Hollandalı futbolcu, "Takıma katkıda bulunmak ve hedefe giden yolda destek olabilmek çok önemli. Dışarıda bir forvetin sadece gol atıp atamadığıyla ilgileniliyor. Ben bu sezon ilk golümü geçen hafta Altay maçında attım. Umarım devamı gelir. Bunun için de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Poepon, Altay maçında röveşatayla gol kaydettiğinin hatırlatılması üzerine, "Dürüst olmak gerekirse, o top bana gelirken röveşata vuruşu düşünmüyordum. Ama şartlar ona uygundu ve ben de denemek istedim. Anlık bir gelişmeydi. Hatta kariyerimdeki ilk röveşata golü oldu. Böyle güzel bir golde imzamın olması sevindirici." diye konuştu.

Son haftalarda iyi bir grafik yakaladıklarını vurgulayan Poepon, "İyi bir takımımız var ve birçok şeyi başarabilecek yapıya sahibiz. Çıkışa geçmek için belki biraz geç kaldık ama aradaki farkı eritebiliriz. Bunun için çalışacağız. Biz bu sezon direkt olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Herkes ona göre çalışıyor ve başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.