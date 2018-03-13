Podyumdan Televizyon Starlığına

Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik gibi yapımlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel, rol aldığı ünlü sanatçı Aydın Kurtoğlu klip çalışmasıyla ilgi odağı oldu. Elif isimli dizi film ile önemli bir hayran kitlesine de sahip olan başarılı oyuncu podyumlardan ekranlara transfer oldu.

Podyumların alımlı güzeli Melisa Döngel "Mankenlik benim için bir meslek değildi. Hedefim oyunculuktu mankenlik ve modellik yaparak dikkatleri çekmeyi başardım. Hedefime emin adımlarla ilerliyorum, yaşım henüz 19 bunun avantajıda geldiğim yer itibariyle benim için büyük avantaj, Elif isimli günlük dizi ve oynadığım karakter benim hayatımın dönüm noktasıdır" dedi. Mankenden oyuncu olmaz tartışmalarının bir dönem yaşandığını da hatırlatan Melisa Döngel, işinizi seviyor, gerçekten başarı odaklıysanız ve yeteneğin yanında çalışma azminiz varsa bal gibide mankende avantajlarıyla oyuncu olur ifadesinde bulundu.