PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

AA - Haberler | Güncel

İmza töreninden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza töreninden detaylar

Heyetlerarası görüşmeden detaylar

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile işbirliği protokolü imzaladı.

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title