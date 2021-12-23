PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile işbirliği protokolü imzaladı
İmza töreninden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile işbirliği protokolü imzaladı.
İmza töreninden detaylar
Heyetlerarası görüşmeden detaylar
PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile işbirliği protokolü imzaladı.