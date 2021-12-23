PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop'un gelişi ve karşılanması

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Şentop ve Beçiç'in tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi

Görüşmeden detaylar PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin üçüncü bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi. Şentop'u, Podgoritsa Havalimanı'nda, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ve öteki ilgililer karşıladı.