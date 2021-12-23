PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi ve karşılanması Törenden detaylar Şentop ve Beçiç'in tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi Görüşmeden detaylar PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin üçüncü bölümü için beraberindeki...
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi ve karşılanması
Törenden detaylar
Şentop ve Beçiç'in tokalaşması ve fotoğraf çektirmesi
Görüşmeden detaylar PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin üçüncü bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi. Şentop'u, Podgoritsa Havalimanı'nda, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ve öteki ilgililer karşıladı.