PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu
Törenden detaylar Anıta çelenk bırakılması PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından mevkidaşıyla Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu.
Törenden detaylar
Anıta çelenk bırakılması PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından mevkidaşıyla Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu.