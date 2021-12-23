PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu - Haberler
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PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu

AA - Haberler | Güncel

Törenden detaylar Anıta çelenk bırakılması PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından mevkidaşıyla Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu.

Törenden detaylar

Anıta çelenk bırakılması PODGORİTSA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından mevkidaşıyla Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu.

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu

PODGORİTSA - TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile Gorica Partizan Heykeli'ne çelenk koydu

AA - Son Dakika Haberleri

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