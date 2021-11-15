PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic - Haberler
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PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'in açıklaması Futbolcu Marco Vesovic'in açıklaması A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'in açıklaması

Futbolcu Marco Vesovic'in açıklaması A Milli Futbol Takımı, 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic, yarın Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin Karadağ Futbol Federasyonu'nun merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic

PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic

PODGORICA - Karadağ-Türkiye maçına doğru - Teknik direktör Miodrag Radulovic ile futbolculardan Marco Vesovic

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AA / Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri

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