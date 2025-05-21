Pode Sentar şarkısı kimin, kim söylüyor? MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Taraftarların merakla beklediği kutlama programında sahne alacak sanatçılar ise gündemin odağında. MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Pode Sentar şarkısı kimin?

MC LİVİNHO GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Kulüpten yapılan son açıklamaya göre, dünyaca ünlü "Pode Sentar" şarkısıyla tanınan Brezilyalı sanatçı MC Livinho, kutlamalar için özel davet aldı. 30 yaşındaki yıldız, Instagram'da bir hayranının paylaşımına "Gitmek istiyorum" şeklinde yanıt vererek Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Bu açıklama, Livinho'nun İstanbul'a geliş ihtimalini güçlendirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan haber, taraftarlar arasında kutlamaya dair beklentiyi artırırken, organizasyonda sürpriz isimlerin de yer alabileceği konuşuluyor. Brezilya ritimlerinin Yenikapı'da yankılanıp yankılanmayacağı ise şimdiden merak konusu…