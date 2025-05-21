Pode Sentar şarkısı kimin, kim söylüyor? MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Pode Sentar şarkısı kimin, kim söylüyor? MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?
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Galatasaray, Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Yenikapı'da düzenleyeceği dev bir törenle taçlandırmaya hazırlanıyor. Peki, Pode Sentar şarkısı kimin? MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Taraftarların merakla beklediği kutlama programında sahne alacak sanatçılar ise gündemin odağında. MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Pode Sentar şarkısı kimin?

MC LİVİNHO GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Kulüpten yapılan son açıklamaya göre, dünyaca ünlü "Pode Sentar" şarkısıyla tanınan Brezilyalı sanatçı MC Livinho, kutlamalar için özel davet aldı. 30 yaşındaki yıldız, Instagram'da bir hayranının paylaşımına "Gitmek istiyorum" şeklinde yanıt vererek Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Bu açıklama, Livinho'nun İstanbul'a geliş ihtimalini güçlendirdi.

Pode Sentar şarkısı kimin, kim söylüyor? MC Livinho Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?

Sosyal medyada hızla yayılan haber, taraftarlar arasında kutlamaya dair beklentiyi artırırken, organizasyonda sürpriz isimlerin de yer alabileceği konuşuluyor. Brezilya ritimlerinin Yenikapı'da yankılanıp yankılanmayacağı ise şimdiden merak konusu…

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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