Pocophone F2 Yakın Zamanda Tanıtılabilir! Pocophone F2 ile ilgili söylentiler yaklaşık iki yıldır hız kesmeden devam ederken yeni modelin çok yakında tanıtılabileceğine yönelik bazı detaylar ortaya çıktı.

Pocophone F2 ile ilgili söylentiler yaklaşık iki yıldır hız kesmeden devam ederken yeni modelin çok yakında tanıtılabileceğine yönelik bazı detaylar ortaya çıktı. Poco F2 hakkında bilinen tüm detaylar haberimizde!

Pocophone F2 (Poco F2) Ne Zaman Tanıtılacak?

Poco F2 oldukça kısa bir süre önce IMEI kayıtlarının toplandığı bir veritabanında tespit edildi. Yeni model halihazırda sertifikalandırılmış gibi gözüküyor ve bu da oldukça yakın bir zamanda karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Nitekim sertifikalandırma işlemleri, bir modelin genellikle yaklaşık üç ay içerisinde (daha erken ya da daha geç de olabilir) karşımıza çıkacağını işaret eder.

M2004J11G model numarasına sahip olan modelin teknik detayları ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Buna karşın önceki modelden tahmin edebileceğimiz üzere üst düzey özellikleri rakiplerine kıyasla uygun fiyatla sunacak bir model bekleyebiliriz.

Xiaomi, serinin baz ürünü olan Poco F1 modelini 2018 yılında satışa sunmuştu. Satışa sunulduğu yıl, Snapdragon 845 ile çalışan en ucuz akıllı telefon oldu. Poco F1; Quick Charge 3.0 desteği, 4,000 mAh kapasitesindeki bataryası 8/ 256 GB temel donanım bileşenleri ile oldukça büyük bir kitleye hitap etmeyi başarmıştı.

Peki siz Poco F2'den neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.