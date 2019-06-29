Pocophone F1 İçin Android Q Beta Test Programı Yakında Başlıyor

Xiaomi'nin alt markalarından biri olan Pocophone'un ilk ve tek cihazı Pocophone F1, Aralık 2018 itibariyle Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 sürümüne güncellenmişti. Şimdi ise şirket, Android Q sürümünü F1 için yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket yetkililerinden Alvin Tse, yaklaşık 10 gün önce Pocophone F1 için Android Q'nun planlanan güncellemeler arasında olduğunu söylemişti.

Mi Community sayfasında paylaşılan yeni gönderide ise şirketin yakın gelecekte yayınlayacağı Android Q tabanlı ROM'u için beta tester'lar arandığı belirtildi. Haftalık olarak yayınlanan MIUI Global Beta güncellemelerini bir süreliğine askıya alan Xiaomi, son günlerde iyice Android Q'ya odaklanmış gibi görünüyor. Pocophone F1'in haricinde Xiaomi; mi 6, Redmi 6 ve Redmi 6A modelleri için de Android Pie beta kullanıcıları arayışında.

Xiaomi'nin beta kullanıcı arayışı herkese açık olsa da mi Community'nin aktif üyeleri öncelikli durumda. Yani bir Pocophone F1 sahibiyseniz ve Android Q sürümünü bir an önce kullanmak istiyorsanız mi Community profilinizi bir an önce oluşturup şu adresten başvurunuzu yapabilirsiniz.