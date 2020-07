Poco M2 Pro Çıkış Tarihi Açıklandı Poco yeni akıllı telefon modelini çok yakında karşımıza çıkaracak. Poco M2 Pro çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

Poco M2 Pro Geliyor: Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Poco India Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Poco M2 Pro'nun 7 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu. Poco M2 Pro özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazın özelllikleri sızdırılmadı.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020

Gsmarena tarafından aktarılan haberde Poco M2 Pro'nun arka kamera tasarımının Redmi Note 9 Pro'ya benzeyeceği bilgisine yer verildi. Redmi Note 9 Pro'da 4 adet arka kamera sensörü bulunmakta.

Poco tarafından geçtiğimiz zamanlarda yapılan açıklamada Poco M2 Pro'nun hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı söylenmişti. Cihaz resmi olarak tanıtıldıktan sonra özellikler ve fiyat bilgisi sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir