PO Marine'den rekor; Alman bandralı gemiye 5 bin mt yakıt verildi

PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine sağladı. Gemiye 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı. Petrol Ofisi'nin denizcilik yakıtları markası PO Marine, tarihinin en büyük yakıt ikmalini İstanbul'da gerçekleştirdi. Küresel denizyolu lojistik firmalarından Hapag-Lloyd'a ait Alman bandralı Hamburg Express adlı konteyner gemisine 5 bin metrik ton (mt) yakıt ikmali yapıldı. PO Marine'in, Ambarlı Kumport Limanı'nda 24 Temmuz Çarşamba akşamı başlattığı ikmal, sırasıyla Necati Alpagül, Demre 8 ve Tevfik Kuyumcu barçları ile yaklaşık 20 saatte başarıyla tamamlandı.

"HAMBURG EXPRESS İKMALİ, 4 İSTASYONUN BİR YILLIK YAKIT SATIŞ MİKTARINA EŞİT"

Alman bandralı Hamburg Express gemisine yapılan ikmalin PO Marinetarihinin tek seferde yapılan en büyük yakıt ikmali olduğunu da belirten Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, "5 bin metrik tonluk bu ikmal, Türkiye denizcilik yakıtları pazarında da bir seferde yapılan ikmal miktarı ile kaydedilmiş en önemli rakamlardan biri. İkmal boyutunu örneklemeyle anlatmak gerekirse; Türkiye akaryakıt sektöründe yıllık istasyon satışları toplamını istasyon sayısına böldüğümüzde; gerçekleştirdiğimiz bu yakıt tedariği, 4 istasyonun bir yılda yaptıkları satış miktarlarının toplamına eşit" şeklinde konuştu.

"TÜRK DENİZLERİNİN TAMAMINDA YAKIT İKMALİ YAPABİLEN TEK MARKAYIZ" Petrol Ofisi'nin, Türkiye'nin akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki geleneksel liderliğine ve büyüklüğüne vurgu yapan Ulvi Kılıç, "Petrol Ofisi, güçlü alt yapısı ile salt kara taşıtlarına değil, PO Air ile havacılık ve PO Marine ile denizcilik yakıtlarında da Türkiye'nin en önemli markaları arasındayız. PO Marine olarak, Hopa'dan İskenderun'a kadar uzanan ülkemizin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminalimiz ve 1 yüzer istasyonumuz ile Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka konumundayız" dedi.

"TRANSİT VE İÇ PAZARDA YILDA YAKLAŞIK 700 BİN TON YAKIT İKMALİ YAPIYORUZ" Türkiye'nin sahil şeridine yayılmış en geniş bayi, teslimatçı ağı ve 5 marina istasyonuna sahip olduklarını da belirten Ulvi Kılıç, "PO Marine ile her yıl iç pazar, dış pazar ve madeni yağlar alanında yaklaşık 40.000 gemiye hizmet veriyoruz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık yaklaşık 700.000 ton yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Diğer bir deyişle, PO Marine'in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı; ortalama 300 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir" açıklamasında bulundu.

"SEKTÖRDEN GELEN UZMAN KADRO VE BENZERSİZ ALT YAPI İLE 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET"

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de denizcilik sektörüne transit, ÖTV'siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirket olduğuna dikkat çeken Ulvi Kılıç, "Ayrıca denizcilikte kendi terminal, tank ve iskelesinde operasyonlarını yürüten ve en büyük depolama kapasitesine sahip şirket konumundayız ve sektörün içinden gelen uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat aralıksız olarak iş ortaklarımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

EN BÜYÜK KONTEYNER GEMİLERİNDEN BİRİ 2012 yılı yapımı olan Hamburg Express konteyner gemisi, 142.295 groston ve 13.177 TEU'luk kapasitesi ile öne çıkıyor. Hapag- Lloyd'a ait Alman bandralı Hamburg Express, 366 metre uzunluğu ve 48 metre eni ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alıyor.

YILDA 11.9 MİLYON ADET KONTEYNER NAKLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Hamburg Express gemisinin sahibi ve işletmecisi Hapag-Lloyd, Almanya merkezli ve uluslararası önemli konteyner hat operatörleri arasında yer alıyor. Dünya çapında 398 ofis ve toplam 12.800 çalışanı ile 128 ülkede faaliyetlerini sürdüren Hapag-Lloyd, sahip olduğu 235 modern gemisiyle de, yılda 11.9 milyon adet 20 feet'lik konteyner nakliyesini gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA