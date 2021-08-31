PMYO Okul Müdürleri Koordinasyon Toplantısı
31 Agˆustos 2021 Salı gu¨nu¨ Polis Akademisi Bas¸kanımız Prof. Dr. Yılmaz C¸OLAK, Polis Akademisi Bas¸kan Yardımcımız Doc¸. Dr. Ufuk AYHAN ve PMYO Mu¨du¨rlerimizin katılımları ile video konferans yo¨ntemiyle toplantı gerc¸ekles¸tirilmis¸tir.
31 Agˆustos 2021 Salı gu¨nu¨ Polis Akademisi Bas¸kanımız Prof. Dr. Yılmaz C¸OLAK, Polis Akademisi Bas¸kan Yardımcımız Doc¸. Dr. Ufuk AYHAN ve PMYO Mu¨du¨rlerimizin katılımları ile video konferans yo¨ntemiyle toplantı gerc¸ekles¸tirilmis¸tir.
So¨z konusu toplantıda yaklas¸an PMYO Mezuniyet To¨reni ve PMYO Mu¨du¨rlu¨klerindeki yeni egˆitim - o¨gˆretim yılı hakkında go¨ru¨s¸u¨lmu¨s¸tu¨r.
Kaynak: Habermetre