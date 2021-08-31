PMYO Okul Müdürleri Koordinasyon Toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PMYO Okul Müdürleri Koordinasyon Toplantısı

PMYO Okul Müdürleri Koordinasyon Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

31 Agˆustos 2021 Salı gu¨nu¨ Polis Akademisi Bas¸kanımız Prof. Dr. Yılmaz C¸OLAK, Polis Akademisi Bas¸kan Yardımcımız Doc¸. Dr. Ufuk AYHAN ve PMYO Mu¨du¨rlerimizin katılımları ile video konferans yo¨ntemiyle toplantı gerc¸ekles¸tirilmis¸tir.

31 Agˆustos 2021 Salı gu¨nu¨ Polis Akademisi Bas¸kanımız Prof. Dr. Yılmaz C¸OLAK, Polis Akademisi Bas¸kan Yardımcımız Doc¸. Dr. Ufuk AYHAN ve PMYO Mu¨du¨rlerimizin katılımları ile video konferans yo¨ntemiyle toplantı gerc¸ekles¸tirilmis¸tir.

So¨z konusu toplantıda yaklas¸an PMYO Mezuniyet To¨reni ve PMYO Mu¨du¨rlu¨klerindeki yeni egˆitim - o¨gˆretim yılı hakkında go¨ru¨s¸u¨lmu¨s¸tu¨r.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Ünal Karaman Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PMYO Okul Müdürleri Koordinasyon Toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:40:36. #1.16#

title