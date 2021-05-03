PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 2 Gün 2'nin en iyileri yayımlandı!
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PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 2 Gün 2'nin en iyileri yayımlandı!

PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 2 Gün 2'nin en iyileri yayımlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni bir haftada görüşmek dileğiyle!

PUBG Mobile Türkiye hesabı, PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 2 Gün 2 "En İyileri"ni yaptığı paylaşımla yayımladı.

göz attığımızda ise 3 oyuncuyla Blaze Esports listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. Maalesef, geçtiğimiz haftanın MVP'si FROZENNX Hafta 2 Gün 2'de yer alamıyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan hafta 2 gün 2'in en iyi 5'lisine birlikte göz atalım.

KECTH ( 16 Öldürme )

CALSE ( 12 Öldürme )

SHELBY ( 11 Öldürme )

KORCERRAH ( 11 Öldürme )

SAVIEN ( 9 Öldürme )

Hafta 2 Gün 2'nin "Akılda Kalanlar" videosu ise turnuvaya renk katan bir video oldu. PUBG Mobile Türkiye maçların ardından bu videoyu da Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

PMPL Türkiye Ligi Hakkında Bilgi

Ligde sırasıyla Erangel - Miramar - Erangel - Miramar - Erangel haritaları oynanıyor. Hafta içi oynanan normal maçlar haricinde hafta sonları "Süper Hafta Sonu" adı altında farklı formatta maçlar da oynanıyor. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçların sıralamaları da farklı oluyor. Lige katılan çoğu takım da ülkemizde bilinen espor organizasyonları. Buna ek olarak herhangi bir organizasyon altında oynamayıp lige katılan takımlar da var.

Kaynak: Playerbros

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