PMPL Talk Show başlıyor!
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PMPL Talk Show başlıyor!

PMPL Talk Show başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Programın ilk bölümü 6 Mayıs 21.00'de sizlerle buluşuyor!

PUBG Mobile Türkiye tarafından haftalık olarak düzenlen PMPL Talk Show yakında başlıyor.

Hafta boyunca oynanan maçlara dair detaylı analizler, özel röportajlar, en sevilen oyuncu ve yayıncılar bu programda olacak. Buna ek olarak programda bolca eğlence de var tabii ki! PMPL boyunca sürecek olan program her perşembe Nimo TV'de!

Programın ilk hafta konukları ise resmen "Beyaz Futbol"u anımsatıyor. İlk bölümün konukları şu şekilde:

Doch

Solkay

Rebelion

Daphne

Programın ilk bölümü ise 6 Mayıs 21.00'de sizlerle buluşuyor. Programın kanalına gitmek için tıklayabilirsiniz. Tüm PMPL severlere şimdiden keyifli seyirler diliyoruz, yüzünüzden gülme hiç eksik olmasın.

Kaynak: Playerbros

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