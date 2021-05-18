PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming!

Next Rüya Gaming sezonu şampiyolukla kapattı!

PUBG Mobile severlerin en sevdiği liglerden biri olan PMPL Şampiyonu Next Rüya Gaming oldu. Organizasyon ve PUBG Mobile sosyal medya hesapları şampiyonluk paylaşımını paylaşmayı ihmal etmedi.

Next Rüya Gaming lig boyunca izleyicilerin de dikkatinden kaçmayacak derecede iyi bir performans gösterdi. Bu performansının karşılığını ise şampiyon olarak aldı. Organizasyon, ligdeki performansının aynısını final aşamasında da göstererek EMEA Finallerine adını yazdırmayı başardı. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX ise ligdeki MVP serisine bir yenisini ekleyerek finallerin en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Next Rüya Gaming'in bir sonraki hedefi ise EMEA Şampiyonu olmak.

Playerbros ekibi olarak Next Rüya Gaming'in şampiyonluğunu tebrik ediyor, EMEA Finallerinde başarılar diliyoruz. Şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros