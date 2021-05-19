PMPL liginin şampiyonu belli oldu
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PMPL liginin şampiyonu belli oldu

PMPL liginin şampiyonu belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

PUBG Mobile Pro League (PMPL) Türkiye 1'inci sezonunu şampiyonu Next Rüya Gaming oldu.

PUBG Mobile Pro League (PMPL) Türkiye 1'inci sezonunu şampiyonu Next Rüya Gaming oldu.

Dört hafta süren ve 150 bin liralık ödülün dağıtıldığı PMPL ligi sona erdi. Ligde 20 takım yarıştı.  Turnuva, dördüncü haftada üç günlük finallerle üç haftalık lig maçlarına bölündü. Next Rüya Gaming, dört hafta boyunca biriktirdiği 259 puan ile birinci olarak 20 bin 500 dolar ödülün sahibi oldu. World of Wonders 195 puan ile ikinci olarak tamamlayarak 10 bin 500 dolar kazandı.

Futbolist ve Beşiktaş Espor ise 160'ar puanla üçüncü ve dördüncü sırada yerini aldı. Üç takım da EMEA bölgesindeki en iyi takım unvanını kazanmak için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer PMPL'lerden katılan en iyi takımlarla rekabet etmek üzere 17 Haziran - 20 Haziran tarihleri ??arasında gerçekleşecek dört günlük 2021 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası EMEA'ya yükselecek. Ayrıca 150 bin ABD doları tutarında ek bir ödül havuzu daha olacak.

Next Rüya Gaming takımından Frozennx 48 puanla MVP unvanını aldı. Aynı takımdan Nihat 34 puanla ikinci ve Getso Esport takımından Calse üçüncü olarak diğer oyuncuları geride bıraktı. Oyuncular bir sonraki PMPL Türkiye'ye 2021 PUBG Mobile Club Open Türkiye Fall Split 2021'e başvurarak katılabilir. Kayıtlar 18 Haziran'da başlayacak.


PMPL liginin şampiyonu belli oldu
PMPL liginin şampiyonu belli oldu
PMPL liginin şampiyonu belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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