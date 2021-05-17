PMPL Final haftası MVP'si belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PMPL Final haftası MVP'si belli oldu!

PMPL Final haftası MVP'si belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

FROZEN adından yine söz ettirdi!

Final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte PMPL Final Haftası MVP'si artık belli. PUBG Mobile Esports gönderiyi sosyal medya hesapları üzerinden .

Finallerin bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte finallerin MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX turnuvanın final haftasında gösterdiği skorla bu unvanı elde etti. Paylaşımın altına PUBG Mobile severler birçok yorum atarak başarılı oyuncuya desteklerini dile getirdi. FROENNX, turnuva boyunca her hafa sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:

2.67 Ortalama Kill

387 Ortalama Hasar

22: 07 Ortalama Hayatta Kalma Süresi

Playerbros ekibi olarak FROZENNX'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PMPL Final haftası MVP'si belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 19:56:44. #1.14#

title