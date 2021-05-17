PMPL Final haftası MVP'si belli oldu!

FROZEN adından yine söz ettirdi!

Final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte PMPL Final Haftası MVP'si artık belli. PUBG Mobile Esports gönderiyi sosyal medya hesapları üzerinden .

Finallerin bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte finallerin MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX turnuvanın final haftasında gösterdiği skorla bu unvanı elde etti. Paylaşımın altına PUBG Mobile severler birçok yorum atarak başarılı oyuncuya desteklerini dile getirdi. FROENNX, turnuva boyunca her hafa sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:

2.67 Ortalama Kill

387 Ortalama Hasar

22: 07 Ortalama Hayatta Kalma Süresi

Playerbros ekibi olarak FROZENNX'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros