PMNC Grup Aşaması Hafta 1 En İyi Anları paylaşıldı!
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PMNC Grup Aşaması Hafta 1 En İyi Anları paylaşıldı!

PMNC Grup Aşaması Hafta 1 En İyi Anları paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

En İyi Anlar videosu haberimizde!

PUBG Mobile severleri ekran başına kitleyen PMNC Grup Aşaması Hafta 1 En İyi Anları paylaşıldı. PUBG Mobile Espor Türkiye, sosyal medya hesapları üzerinden serinin ilk videosunu takipçileriyle paylaştı.

Turnuvanın başlangıcı tüm PUBG Mobile severler için çok eğlenceli ve kıran kırana geçti. Oynanan karşılaşmalarda yeri geldi nefesler tutuldu yeri geldi şaşkınlıklar saklanamadı. Takımların karşılaşmaları, azimleri ve iyi oynanan oyunları hem izleyicileri hem sunucuları mutlu etti. İsterseniz şimdi PUBG MOBILE National Championship Turkey ilk haftasını, doğrudan savaş alanlarında geçen en önemli anları izleyerek nasıl geçtiğini hatırlayalım.

Bir sonraki hafta yayınlanacak olan "En İyi Anlar" videosuna dek kendinize iyi bakın!

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Kaynak: Playerbros

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