PMD'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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PMD'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Parlamento Muhabirleri Derneği'nden (PMD) yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki kanlı girişim ve sonrasında yaşananların, darbeleri ve demokrasi dışı girişimleri engellemenin en temel yolunun basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının olabildiğince genişletilmesinden geçtiği belirtildi.

PMD'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
14.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:46

Parlamento Muhabirleri Derneği'nden (PMD) yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki kanlı girişim ve sonrasında yaşananların, darbeleri ve demokrasi dışı girişimleri engellemenin en temel yolunun basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının olabildiğince genişletilmesinden geçtiği belirtildi.

PMD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliği Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ terör örgütünün vahim darbe girişiminin Türkiye'de demokrasiyi askıya alma, ülkeyi karanlık bir tünele sokma çabasının bir başka yansıması olduğu ifade edildi.

Parlamento muhabirlerinin, TBMM'nin kurulduğu günden bu yana olduğu gibi o gece de parlamento çatısı altında görev yaptığı, tarihe tanıklık ettiği, gerçeği tüm çıplaklığı ile kamuoyuna aktardığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bombaların, silahların gölgesinde toplumu bilgilendirme görevini eksiksiz yerine getirmeye çalıştı. Demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıktı. Kanlı girişim ve sonrasında yaşananlar gösterdi ki, darbeleri ve demokrasi dışı girişimleri engellemenin en temel yolu basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının olabildiğince genişletilmesinden geçiyor.

Parlamento Muhabirleri Derneği olarak; Türkiye demokrasisi, sivil yönetimi, Gazi Meclisi ve Türkiye halkına karşı yapılan darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yaşasın demokrasi. Yaşasın özgür basın."

Kaynak: AA

Manşet

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