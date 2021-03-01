PMCO 2021 Bahar Sezonu Türkiye Şampiyonu Team Bitcoin oldu
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PMCO 2021 Bahar Sezonu Türkiye Şampiyonu Team Bitcoin oldu

01.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:19
PMCO 2021 Bahar Sezonu Türkiye Şampiyonu Team Bitcoin oldu

PMCO 2021 Bahar Sezonu Türkiye Şampiyonu Team Bitcoin!

Dün akşam tamamlanan heyecanlı karşılaşmanın sonucunda PMCO 2021 Bahar Sezonu Türkiye Şampiyonu Team Bitcoin ekibi oldu!

Bir sonraki seviye olan PMPL 2021'e katılmaya hak kazanan ilk 12 takımı da puan tablosunda görebilirsiniz:

PMPL 2021'in ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı.

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Kaynak: Playerbros

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