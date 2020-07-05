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Plusclouds Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, Plusclouds'un üç ana faaliyeti olduğunu belirterek bu faaliyet alanlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

05.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:04

PlusClouds Ceo'su Serkan Koçak, Plusclouds'un üç ana faaliyeti olduğunu belirterek bu faaliyet alanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. plusClouds.com üzerinden 'public cloud' hizmeti verdiklerini söyleyen Koçak, bulut hizmetin otomasyon teknolojileriyle yapılması gerektiğini aksi taktirde bulut güvenliğinin sağlanamayacağını belirtti. Kampanya zamanlarında bulut ortamının ölçeklenebilir, büyüyebilir veya küçülebilir olması gerektiğini ancak bunun elle yapılması durumunda güvenlik problemi yaşanabileceğini, bu nedenle bulut hizmetinin otomasyon teknolojileri ve özellikle de yeni teknolojilerle yapılması gerektiğini ifade etti. İkinci ana faaliyetleri olan mühendislik ve DevOps hizmetinde, şirketlerin iç kaynaklarıyla hayata geçiremediği hizmetleri sunduklarını ve bu noktada firmaların ağırlıklı olarak danışmanlık aldığını ifade eden Koçak, pandemi döneminde çok fazla kampanya yaptıklarını ve danışmanlığı ücretsiz hale getirdiklerini belirtti. Check-up ürünüyle, şirketlerin IT yapısına göre gerekli optimizasyonları ve değişiklikleri önerdiklerini ve böylece şirketlerin bir analizini çıkartarak minimum %30 maksimum %70 tasarruf sağlayacak şekilde tavsiyelerde bulunduklarını aktardı.

Üçüncü ana faaliyetlerinin Orchestrator LEO aracıyla ilgili olduğunu söyleyen Koçak, bu departmanın ana hedefinin otomasyon ve orkestrasyon üzerine kurulu olduğunu ve Orchestrator LEO sayesinde, veri merkezi yöneten ve işleten firmaların veri merkezlerini insansız, lisanssız ve otomasyon teknolojileriyle yönetebilir hale geldiklerini belirtti. Koçak, "Orchestrator LEO ürünü tamamen yerli ve kendi içerisinde bir veri merkezinin ihtiyacı olan tüm yazılımlara, teknolojilere sahip. İçerisinde 75 modül gömülü olarak geliyor. İstedikleri modülleri kullanabiliyorlar, istemediklerini kullanmıyorlar. Bunun sonuncunda ortalama %50 ile %70 tasarruf sağlanıyor" şeklinde konuştu. Dell teknolojileriyle birlikte geliştirdikleri donanımların içerisine Orchestrator LEO yazılımını da ekleyerek donanım satmaya başladıklarını, böylece firmaların, veri merkezlerini sıfırdan kurmalarına yardımcı olarak %70 üzerinde tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Yeni normal iş hayatına alışma sürecinde, PlusClouds olarak şirketlere ve kurumlara destek olmak için servisin niteliğine göre bütün faaliyetleri 2-3 ay ücretsiz olarak vermeyi düşündüklerini belirten Koçak, plusClouds.com.tr adresindeki '#evdekal' bölümünden tüm detaylara bakılabileceğini aktardı. Ücretsiz bulut sunucu, ücretsiz bulut depolama, check-up hizmeti, özellikle buluta geçiş danışmanlığıyla alakalı bütün dokümantasyonları firmalarla paylaşmaya hazır olduklarını ve kendi içlerinde kullandıkları yerli video konferans ürününü de şirketlere açarak ilk kullanımları ücretsiz sağlayacaklarını belirtti.

Plusclouds Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

Kaynak: Wise.tv

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