Plogging yapan öğretim üyesi: Üç çöpten bir tanesi 'maske'
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Plogging yapan öğretim üyesi: Üç çöpten bir tanesi 'maske'

Plogging yapan öğretim üyesi: Üç çöpten bir tanesi 'maske'AKSARAY Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, Plogging (Doğadan çöp toplama sporu) ile hem yürüyüşünü yapıyor hem de doğaya atılmış çöpleri topluyor.

Plogging yapan öğretim üyesi: Üç çöpten bir tanesi 'maske'
10.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:13

Plogging yapan öğretim üyesi: Üç çöpten bir tanesi 'maske'

AKSARAY Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, Plogging (Doğadan çöp toplama sporu) ile hem yürüyüşünü yapıyor hem de doğaya atılmış çöpleri topluyor. Pandemi döneminde özellikle maskelerin doğaya atıldığını söyleyen Avsever, "Özellikle korona döneminde heryere maske atılıyor. Bunlarda ekstra bir kirlilik oluşturuyor. Artık üç çöpten bir tanesi maske. O yüzden bu dünyanın doktora, veteriner hekime, hemşireye, pilota, askere, polise ihtiyacı var. Ama Plogger'lara da ihtiyaç var" Dedi.Eskil Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, 3 yıldır İsveç'te ortaya çıkan Plogging (Doğadan çöp toplama sporu) ile ilgeniyor. Gittiği yerlerde hem yürüyüşünü yapan hem de doğaya atılmış çöpleri toplayan Avsever, plogging yapanlarının sayısının arması gerektiğini söyledi. Avsever şunları söyledi: "Plogging İsveç'te ortaya çıkmış bir spor. Doğada çöp toplama sporu. Bende 3 senedir yürüyüş yerine plogging yapıyorum. Yürü ve topla anlamına gelen bir spor. Yürüyüş yaparken yolunuzun üzerindeki çöpleride topladığınızda siz plogging yapmış oluyorsunuz. Plogging'i yürüyüşle kıyasladığınızda bir kere daha fazla kalori harcarsınız. Öbür taraftan uzan, eğil, kalk gibi hareketlerle eklemleriniz çalışır. Yürüyüş yaptığınızda kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ama plogging yaptığınızda kendizi fevkalade hissedersiniz. Çünkü plogging yaptığınızda bunu sadece kendiniz için değil doğa içinde yapmış oluyorsunuz. Doğanın da size il defa gülümsediğini hissedersiniz. O ormanda o sahilde çok yürümüşsünüzdür, koşmuşsunuzdur ama plogging yaptığınızda ilk defa oraların size adeta bir sevgili gibi gülümsediğini hissedersiniz"dedi.'PLOGGİNG YAPANLARIN SAYISI ARTARSA ÇEVREDE ÇÖP KALMAZ' Plogging yapanlarının sayısının artması durumunda çevrede çöp kalmayacığını ifade eden Avsever, "Plogging yapan insanlara Plogger adı veriliyor. Plogger uluslaraarası alanda kabul görmüş değerli bir ünvan. Bunu ben öğrencilerime bu şekilde anlatıyorum. Öğrencilerime plogging yapın ve plogger olun diyorum. Beyşehir Gölü sahilinde, ormanlık alanda, bu bölgede yürüyüş esnasında bugüne kadar 192 torba çöp topladım. Bunu ben tek başıma yaptım. Türkiye'de böyle bin insan olduğunu düşünün. Çevrede neredeyse çöp kalmaz"diye konuştu.'KULLANILAR MASKELER ÇEVREYE ATILIYOR'Özellikle pandemi sürecinde insanların kullandığı maskeleri doğaya attığını belirten Meriç Avsever, "Bizim gibi insanlara özellikle şu nedenle ihtiyaç var. Korona döneminde heryere maske atılıyor. Bunlarda ekstra bir kirlilik oluşturuyor. Bu maskeleri atan kişiler eğer koronaysa, düşünün ki başka insanlarada bu hastalığı yayabilir. Artık üç çöpter bir tanesi maske. O yüzden bu dünyanın doktora, veteriner hekime, hemşireye, pilota, askere, polise ihtiyacı var. Ama Plogger'lara da ihtiyaç var. Özellikle genç arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Plogging yapın, plogger olun. Bu çok saygı duyulan, ciddi bir ünvandır"ifadelerini kullandı.

Plogging yaparken zaman zaman çevredeki vatandaşları da bilgilendiren Meriç Avsever, öğrencileri ile birlikte de plogging yaptıklarını kaydetti. Meriç Avsever, 15 dakika süren plogging sonrasında içerisinde maske, siganra izmariti ve çeşitli plastik maddelerin olduğu bir poşet çöp topladı. 


Kaynak: DHA

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