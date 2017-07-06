Pliskova'dan Erken Veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların favori isimlerinden Karolina Pliskova, organizasyona erken veda etti.



İkinci turda dünya 87 numarası Slovak Magdalena Rybarikova ile karşılaşan Çek Pliskova, karşılaşmanın ilk setini 6-3 almasına rağmen üstün performansını sürdüremedi.



Rybarikova ikinci seti 7-5, üçüncü seti ise 6-2 alarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adını son 16 tenisçi arasına yazdırmayı başardı. Slovak sporcu, bu turda Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaşacak.



Pliskova, geçen yıl ABD Açık'ta finale kalırken, bu sene ise Fransa Açık'ta yarı final oynamıştı.