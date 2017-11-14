Plinko Oyunuyla Anında Hediye Sahibi Oldular

Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği Plinko oyununa katılan çok sayıda ziyaretçi, anında hediye sahibi oldu.



Alışveriş merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Forum Mersin'i ziyaret eden 2 binden fazla misafir, Plinko oyunuyla televizyondan mobil şarj cihazına, küçük ev aletlerinden hediye çeklerine kadar pek çok farklı hediyeden birini kazandı. Aynı gün içinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes Plinko oyununa katılmaya hak kazandı. Kurulan özel etkinlik alanında gerçekleştirilen oyunda, Plinko disklerini hediye kutularına isabet ettiren katılımcılar, kutudaki hediyeye anında sahip oldu. - MERSİN