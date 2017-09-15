Plevne İlk ve Ortaokulu Tamamlandı

Lapseki'de geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Plevne İlk ve Ortaokulu inşaatı tamamlandı.



Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile birlikte son çalışmaları yerinde inceledi.



Kaymakam Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ihalesi yapılıp inşaatına başlanan okulun tamamlandığını söyledi.



Çok kısa süre içerisinde çevre düzenlemelerinin tamamlanacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Okulumuzu bütün işler bittikten sonra eğitim öğretim döneminden birkaç hafta sonra eğitime açacağız Allah'ın izniyle. Tabi çok meşakkatli bir dönem yaşandı. Okulumuzun yapıldığı alan sit alanı. Bu süreçte özellikle belediyemiz çok yakından takip etti ve sorunlar çözüldü. Ardından ihale aşamasına gelindi. Bir yıl içerisinde de müteahit firma sorumlulukları yerine getirerek çevre düzenlemesiyle okulu teslim aşamasına gelindi. Değerli öğrencilerimizin hizmetine açmış olacağız."



Lapseki'de her alanda yatırımlar yapıldığını hatırlatan Şahin, "Hem yerel idarenin yapmış olduğu yatırımlar hem merkezi idarenin yapmış olduğu yatırımlarla ekinlerin Lapseki'de hasat zamanı geldi. Yavaş yavaş hasatlarını almaya başladık. Hükümet konağımız bitme aşamasına geldi, Devlet hastanemiz bitti, belediye binası çok kısa zaman içerisinde bitecek, okulumuz bitti, yeni bir okulumuzun ihalesi geçtiğimiz hafta yapıldı, önümüzdeki süreçte çok uzak değil." ifadelerini kullandı.