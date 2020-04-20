Plazma tedavisi nedir?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Plazma tedavisi nedir? - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Plazma tedavisi nedir?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Covid-19 tedavisinde hastalığı geçirip iyileşmiş kişilerden alınan kanın tedavide faydalı olup olmadığını ulusal çapta denemeye hazırlanıyor.

20.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:05
Plazma tedavisi nedir?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Covid-19 tedavisinde hastalığı geçirip iyileşmiş kişilerden alınan kanın tedavide faydalı olup olmadığını ulusal çapta denemeye hazırlanıyor.

NHS'in kan bağışı ve organ nakli bölümü, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş kişilere kan bağışı yapmaları çağrısı yaptı.

Plazmanın tedavi değeri henüz kanıtlanmış olmadığından ilk aşamada amaçlanan, bu kanın tedavide işe yarayıp yaramayacağını görmek olacak.

Hastalığı atlatmış kişilerin kanında oluşan savunma hücreleri yani antikorların hasta bedenlerde iyileşme mücadelesine destek olması umuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda başlatılan dev çalışmaya 1500 hastane katılıyor.

Covid-19 geçiren bir kişinin bağışıklık sistemi koronavirüse saldıracak antikorlar geliştiriyor. Zaman içerisinde bunlar güçleniyorlar. Bu antikorlar kanın "plazma" adı verilen sıvısında oluşmuş oluyor.

İngiltere Sağlık Hizmetleri'nin Kan bağışı ve Organ Nakli bölümü şimdi Covid-19 geçirip iyileşmiş kişilere çağrı yaparak, onlardan alınan plazmanın halen hasta olanlar üzerindeki etkisini denemek istiyor.

Yapılan çağrıda, "Bu ilk aşamada Covid-19 için muhtemel bir tedavi yöntemi olarak denemelerde kullanılacak. Denemeler tamamen onaylanırsa, iyileşmiş insandan alınan plazmanın Covid-19 hastasının iyileşme hızını ve hayatta kalma şansını artırıp artırmayacağı incelenecek" deniyor:

"Bütün klinik denemelerde hastaları korumak ve sağlıklı sonuçlar alabilmek amacıyla titiz bir onay süreci izlenecek. Gereken izinlerin biran önce alınabilmesi sürecinde hükümetle ve ilgili bütün kurumlarla yakın işbirliği halinde çalışıyoruz."

Konuyu kimler araştırıyor?

Birleşik Krallık'ta genel denemelere ek olarak plazma tedavisi üzerinde çalışmak isteyen bir çok grup var.

Galler'in yönetim merkezi Cardiff'teki Galler Üniversite Hastanesi bu hafta, bu yöntemin denemelerini yapmak istediğini açıkladı.





Londra'da King's College ve üç büyük hastaneyi kapsayan King's Health Partners kurumunun yöneticisi ve Tıp Bilimleri Akademisi başkanı Profesör Robert Lechler de küçük ölçekli bir deneme yürütmek istediklerini söyledi.

Profesör Lechler, ulusal çapta yürütülen daha kapsamlı denemelere ek olarak, kendilerinin plazmayı, başka tedavi seçeneği kalmayan ağır hastalarda kullanmak istediklerini bildirdi ve denemelerin biran önce başlamasının önemine işaret etti.

"Bir-iki hafta içinde bazı hastalar üzerinde bu tedavinin denenmesine başlayamazsak benim için hayal kırıklığı olacak. Umalım ki Ulusal Sağlık Hizmetleri Kan bağışı ve Nakil bölümünün denemeleri hızla başlasın."

İngiltere'nin bu yöntemi denemekte geciktiğini düşünen Profesör Lechler, "Bu salgınla ilgili olarak ilerde geriye dönüp 'Bunu neden daha çabuk yapmadık' diyeceğimiz bir çok şey olacak. Ben bunun da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Plazma konusunda dünyada neler yapılıyor?

Dünyanın dört bir yanında şu anda plazma ile tedavi ihtimalini araştıran denemeler yapılıyor.

ABD'de bilim insanları üç hafta gibi kısa bir zamanda ulusal bir proje örgütlediler ve şu ana kadar 600 civarında hastaya plazma tedavisi uygulandı.





Bu çalışmayı Minnesota merkezli kar amacı gütmeyen bir tıbbi araştırma kuruluşu olan Mayo Klinik'den Profesör Michael Joyner yönetiyor.

Profesör Joyner, "Uygulamayı başlattıktan itibaren birinci hafta içinde hastalar açısından tehlikeye işaret eden önemli bir belirti görmedik ve uygulama hastalar üzerinde beklenmedik bir dizi yan etkiye yol açıyor gibi de görünmüyor" diye konuştu.

Joyner, henüz rakamlara dökemeseler de tek tek vakalar düzeyinde iyi haberler de aldıklarını ekliyor:

"Doktorlardan hastalarda oksijen düzeylerinin yükseldiği ve bazı diğer iyileşmeler olduğu yolunda anlatımlar geliyor. Bunlar kesinlikle cesaretlendirici ama titizlikle değerlendirilmeleri gerekiyor."

Plazma tedavisinin henüz bilinmeyen yönleri bulunduğunu da söyleyen Profesör Joyner "Plazmanın, henüz anlayamadığımız bir çok yönü var. Önümüzdeki günlerde plazmanın bileşimi, antikor düzeyleri ve diğer özellikleri hakkında bir çok şey öğreneceğiz" diyor.

Bu bilgilerin önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş netleşeceğini belirtmekle birlikte Profesör Joyner, "Bazen doktor olarak mecbur kaldığınızda bazı şeyleri tahmin yürüterek denemeniz gerekir" diye konuşuyor.

Daha önceki salgınlarda kullanıldı mı?

İyileşen hastaların kanını kullanmak tıpta yeni bir fikir değil.

Bundan 100 yılı aşkın bir süre önce İspanyol Gribi salgını sırasında, daha yakın zamanda ise Ebola ve Sars salgınları sırasında uygulanmıştı.

Şu ana kadar yöntemin etkileri konusunda yalnızca küçük ölçekli araştırmalar yapılmış. Dolayısıyla koronavirüsle mücadele konusunda ne kadar etkili olacağını net bir şekilde söyleyebilmek için daha çok çalışma yapılması gerekiyor.

Ancak ABD'de başlatılan plazma tedavisi denemeleri hakkında konuşan uzmanlar bağış yapmaya gönüllü çok sayıda insan olduğunu ve çalışmanın genişletilebileceğini söylüyorlar.

New York Kan Bağışı Merkezi'nde baş hekim Bruce Sachais, "İnsanlar inanılmaz bir ilgi gösteriyor, akın akın geliyorlar" diyor.

"Yüzlerce bağışçı var ve şu anda bile 1000 ünite toplamış durumdayız. Hastalığı farklı ağırlıkta geçirmiş insanların, 'Başkalarına nasıl yardımcı olabilirim?' diye düşünmesi çok güzel bir şey."

Uzmanlar plazmanın mucizevi bir çözüm olmadığını vurguluyor. Ama hastalığın tedavisi konusunda fazla seçenek olmadığı düşünüldüğünde, denemeler başarılı olursa, aşı geliştirilene kadar bir rahatlama sağlaması mümkün.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Haber
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Haber
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Haber
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti Haber
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle klip çekti
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haber
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Boşanma aşamasında olduğu kocasının boğazına bıçak dayadığı kadını polis kurtardı
Boşanma aşamasında olduğu kocasının boğazına bıçak dayadığı kadını polis kurtardı
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek...
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Özlem Zengin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ümit Besen Fettah Can Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rüştü Reçber Shane Larkin Lionel Messi
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Plazma tedavisi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 14:18:01. #1.14#
title