Plazma bağışlayarak üç kez kahraman oldu
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Plazma bağışlayarak üç kez kahraman oldu

Plazma bağışlayarak üç kez kahraman oldu
05.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:23

Kızılay Adana Şubesi, plazma bağışçılarını bulundukları kentten alıp Adana'ya getiriyor, bağışın ardından yeniden evlerine kadar götürüyor.

Kızılay Adana Şubesi, plazma bağışçılarını bulundukları kentten alıp Adana'ya getiriyor, bağışın ardından yeniden evlerine kadar götürüyor. Bu kapsamda Mersin'den alınarak Adana'ya getirilen Avukat Gürol Kurt 3'ncü kez, tekstil işçisi Şafak Keskin ise ilk plazma bağışını yaparak kahraman oldu.

Kahramanların bağışına eşlik ederek, plaket verip kutlayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türk milletinin dünyaya model olan yardımseverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Saygılı, "Korona virüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluşur. Bu destekleyici tedavi metodu ile iyileşen kişilerden alınan ve içinde antikor bulunduran plazma, yoğun bakımda tedavi gören hastaya nakledilerek o kişinin virüs ile mücadelesine destek sağlanmış olur. Şifaya vesile olacak plazma bağışçılarının her biri birer kahraman" diye konuştu.

Plazma bağışının, bağışçı için hiçbir riskinin bulunmadığını belirten Başkan Ramazan Saygılı, "Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. Kanın cihazla bile teması söz konusu değildir" dedi.

Son derece steril ortamlarda ve deneyimli bir ekiple alınan plazma bağışının önemine dikkati çeken Saygılı, kimlerin bağışta bulanabileceklerini ise şöyle açıkladı:

"Plazma bağışı yapacak kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gereklidir. Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olmalı.

18-60 yaş arası bağışçılar, erkek ya da gebe kalmamış kadın bağışçılar (düşük yapmamış, kürtaj olmamış.) Covid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireylerin Covid-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır. Bununla beraber; hastanede yatarak tedavi gören bağışçı adayının Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olduğunu gösteren nazofarengeal swab örneğinden çalışılmış moleküler test sonuçlarının "negatif" ve klinik belirtilerinin tam düzelmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalı."

İşlemin, tam kan bağışından farkının olmadığını belirten Saygılı," Aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır ve diğer bileşenler bağışçıya geri verilir. 45-60 dakika süren bir işlemdir" dedi.

Sağlık Bakanlığının bağışlanan plazmaların hangi hastalara verileceği konusunda bir bekleme listesi oluşturduğunu belirten Saygılı, "Toplanan plazmalar bu listeye göre hastalara ulaştırılmaktadır. Bu işi Sağlık Bakanlığımız yönetmekte ve bizler de onların gösterdiği noktalara dağıtımları yapmaktayız" bilgisini verdi.

İyileşen her bir vatandaşın kritik durumdaki 6 hastaya umut olabileceğini belirten Başkan Ramazan Saygılı, hastalığı yenen herkesi "kahraman" olmaya davet etti. Saygılı, bağışçı olmak isteyen adayların, bağışçı kriterlerinin en güncel halini 'kanver.org' sitesinden kontrol edebildiklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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