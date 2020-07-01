Plazadan tarlaya inip lavanta hasadı yaptılar
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Plazadan tarlaya inip lavanta hasadı yaptılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kadın diş hekiminin ortak yatırım yaparak 70 dönüm arazide diktiği lavantaların hasadını İstanbul'da finans, sigorta, gıda ve enerji sektörlerinde yönetici olarak çalışan kadınlar gerçekleştirdi.

Plazadan tarlaya inip lavanta hasadı yaptılar
01.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:22

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki kadın diş hekiminin ortak yatırım yaparak 70 dönüm arazide diktiği lavantaların hasadını İstanbul'da finans, sigorta, gıda ve enerji sektörlerinde yönetici olarak çalışan kadınlar gerçekleştirdi.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeye özgü şalvarları giyerek hasadın yapılacağı Pazarköy Mahallesi yakınlarında bir araya gelen kadınlar, diş hekimleri Çiğdem Ergelen (71) ve Adile Şenol'un (71) lavanta tarlasına hareket etti.

Yeşil ve mor renklerinin güzel görüntülere sahne olduğu tarlaya giren kadınlar, ellerine kesim bıçaklarını alarak hasat yaptı.

Kadınların kestiği lavantalar, Karapınar Mahallesi'ndeki tesise götürülerek damıtıldı ve yağı çıkarıldı.

Diş hekimi ve girişimci Çiğdem Ergelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihli'de doğup büyüdüğünü ancak İstanbul'da yaşadığını, memleketinde babasından kalan arazilerde tarıma yöneldiğini söyledi.

Ergelen, yatırımlarını üniversiteyi birlikte okuduğu sınıf arkadaşı ve meslektaşı diş hekimi Adile Şölen ile birlikte yaptığını dile getirerek, "Tarımsal üretim anlamında girişim kararı aldıktan sonra önce zeytin diktik, sonra lavanta ektik. Burada bir damıtma sistemi kurarak lavanta yağı üretimine başladık. Geçen sene de soğuk sıkımla zeytin yağı çıkarma sistemi kurduk. Salihli Girişimci Kadınlar Kooperatifiyle iş birliği yapıp kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah da başaracağız." dedi.

İlk hasadı İstanbul'dan gelen misafirleriyle birlikte yaptıklarını anlatan Ergelen, "Aralarında finans uzmanları, sigortacılar, bankaların üst düzey yöneticileri de var. Geleneksel olarak şalvarlarını giyip, ciddi olarak hasat yaptılar. Yarın yine yoğun bir kesim günü bizi bekliyor." diye konuştu.

Adile Şölen de 65 yaşına kadar muayenehanede çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Diş hekimliği tek kişilik odada, tek başına çalışılarak geçirilen bir ömür. Biraz ferah bir yere çıkalım istedik. Dostum Çiğdem ile bu işi yapmaya başladık. Gerçekten zor bir iş, köylüyü, üreticiyi bu işi yapmaya başladıktan sonra anladım."

Ceren Çerçiler, İspanya'da yaşadığını ve tatil için geldiği Türkiye'de arkadaşlarının daveti üzerine Manisa'daki hasada katıldığını belirterek, "Şalvarımızı giydik, elimize bıçakları alıp lavantaları kestik, harika bir deneyimdi." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan gelen Pelin Kabalak da kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu anlatarak, "Toprakla ve doğayla birebir olmak çok güzel bir duyguydu. Sabahın ilk ışıklarında lavantanın o mor rengi ve enfes kokusuyla uyandık. Salihli gerçekten inanılmaz bir yer." diye konuştu.

Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Özge Arapkirli de bölgede lavanta üretiminin yeni başladığını aktararak, "Çiğdem ve Adile Hanım buraya hızlıca sıkım için tesis kurdu. Yağlarımız çok taze ve içerisindeki tıbbi özelliklerini koruyor. Bu bizim için çok önemli. Biz de bu yağlardan sabun yapıyoruz ve kozmetik sektöründe yağ olarak kullanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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