Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor? FIFA 20 fiyatı nedir? Need for Speed fiyatı nedir? Pubg fiyatı nedir? Football Manager fiyatı nedir? FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? Needd for Speed sistem gereksinimleri neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Footbal Manager sistem gereksinimleri neler?

Türkiye'nin dijital oyun platformu olan Playstore'da başlayan indirimle toplam 181 oyun indirime girdi. Firmaların birbirleri ile rekabet etmesi oyun dünyasını canlandırmaya devam ediyor. Steam yaz indirimleri, Epic Games ücretsiz oyunları derken akıma Playstore'da katıldı. İNDİRİME GİREN OYUNLAR NELER? PLAYSTORE İNDİRİME GİREN OYUNLARI NELER? Türk Telekom'a ait olan oyun platformu Playstore ile pek çok beklenen oyun indirime girdi. FIFA 20 için büyük indirim yapan Playstore, Need For Speed, Red Dead Redemption için de indirimlerle geldi. Ayrıca pek çok oyun kuponu fiyatı da düştü. FIFA 20 FİYATI NEDİR? Henüz yeni sürüm olan FIFA 20, 360 lira olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun sınırlı indirim döneminde 98 TL olarak satışa sunulmaktadır. FIFA 20 Champions Edition paketi ise 478 liradan 132 TL'ye düştü. FIFA 20 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? FIFA 20 en düşük sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 - 64 bit İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD Phenom II X4 965 Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7850 2 GB Sabit disk: 50 GB boş alan gerekli İnternet bağlantısı: En az 512 kbps internet hızı FIFA 20 önerilen ortalama sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit İşlemci: Intel i5-3550 veya AMD FX 8150 Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X Sabit disk: en az 50 GB boş alan gerekli İnternet bağlantısı: Geniş bantlı bağlantı önerilir. NEED FOR SPEED FİYATI NEDİR? Tüm zamanların en iyi oyunlarından olan, Need For Speed oyun serisinin tamamı indirime girdi. Need for Speed Heat 398 liradan, 160 TL'ye düştü. Yarış, hız ve modifiye grafikleri ile çok beğeni toplayan video oyun serisinin diğer indirimlerine göz atmayı unutmayın. NEED FOR SPEED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Need for Speed en düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 64 bit İşlemci: Intel Core i3-4130 Bellek: 6 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB Sabit disk: 30 GB Need for Speed tavsiye edilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 64 bit veya yükseği İşlemci: Intel Core i5-4690 Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB API: DX11 destekli Sabit disk: 30 GB NEED FOR SPEED HEAT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Need For Speed Heat en düşük sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 - 3570 veya AMD FX - 6350 Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon 7970/ AMD Radeon R9 280x API: DirectX 11 Sabit disk: 50 GB Need For Speed Heat tavsiye edilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X Bellek: 16 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 API: DirectX 11 Sabit disk: 50 GB PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS FİYATI NEDİR? PUBG FİYATI NEDİR? Son zamanların en çok oynanan oyunlarından olan Pubg, pek çok platformda indirime girmiş olsa da en ucuzu bu sitededir. Playerunknown's Battlegrounds (Pubg) 87 liradan 39 TL'ye düştü. PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? Pubg için en düşük sistem gereksinimleri: Bu ayarlar oyunu en düşük ayarlarla çalıştırır. İşletim sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 bit İşlemci: Intel i5-4430 veya AMD FX-6300 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB Sabit disk: 30 GB İnternet ağı: Genişbant ağ bağlantısı Pubg tavsiye edilen sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64 bit İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB İnternet ağı: Genişbant ağ bağlantısı Sabit disk: 30 GB 144 fps almak için tavsiye edilen sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64 bit İşlemci: Intel i9-9900K 3.6GHz, 32GB veya AMD Ryzen 7 3800X Bellek: 32 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 5700 FOOTBALL MANAGER FİYATI NEDİR? Football Manager, 2020 yaz indirimi ile 179 yerine 89 TL olarak satışa sunulmuştur. Kategorisinin en iyi oyunları arasında gösterilen Football Manager ile oyuna doymaya hazır olun! FOOTBALL MANAGER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? En düşük sistem gereksinimleri: İşlemci: Intel Core 2 2.2 GHz ya da AMD Athlon 64 2.2 GHz Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600M GT ya da AMD Radeon HD 3650 Bellek: 2 GB RAM Sabit disk: 7 GB PLAYSTORE'DA ÖDEME NASIL YAPILIYOR? Türk Telekom'a ait oyun platformunda pek çok ödeme imkanı bulunmaktadır. Türk Telekom müşterisi iseniz, oyun faturalarını internet faturanıza yansıtabilirsiniz. Ayrıca 12 taksit imkanı da bulunuyor. Türk Telekom müşterisi olmayanlar için mobil ödeme, banka kartı ile ödeme veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.