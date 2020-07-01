Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

FIFA 20 fiyatı nedir? Need for Speed fiyatı nedir? Pubg fiyatı nedir? Football Manager fiyatı nedir? FIFA 20 sistem gereksinimleri neler? Needd for Speed sistem gereksinimleri neler? Pubg sistem gereksinimleri neler? Footbal Manager sistem gereksinimleri neler?

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?
01.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:23

Türkiye'nin dijital oyun platformu olan Playstore'da başlayan indirimle toplam 181 oyun indirime girdi. Firmaların birbirleri ile rekabet etmesi oyun dünyasını canlandırmaya devam ediyor. Steam yaz indirimleri, Epic Games ücretsiz oyunları derken akıma Playstore'da katıldı.

İNDİRİME GİREN OYUNLAR NELER? PLAYSTORE İNDİRİME GİREN OYUNLARI NELER?

Türk Telekom'a ait olan oyun platformu Playstore ile pek çok beklenen oyun indirime girdi. FIFA 20 için büyük indirim yapan Playstore, Need For Speed, Red Dead Redemption için de indirimlerle geldi. Ayrıca pek çok oyun kuponu fiyatı da düştü.

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

FIFA 20 FİYATI NEDİR?

Henüz yeni sürüm olan FIFA 20, 360 lira olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun sınırlı indirim döneminde 98 TL olarak satışa sunulmaktadır. FIFA 20 Champions Edition paketi ise 478 liradan 132 TL'ye düştü.

FIFA 20 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 20 en düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 - 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD Phenom II X4 965

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7850 2 GB

Sabit disk: 50 GB boş alan gerekli

İnternet bağlantısı: En az 512 kbps internet hızı

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

FIFA 20 önerilen ortalama sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: Intel i5-3550 veya AMD FX 8150

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

Sabit disk: en az 50 GB boş alan gerekli

İnternet bağlantısı: Geniş bantlı bağlantı önerilir.

NEED FOR SPEED FİYATI NEDİR?

Tüm zamanların en iyi oyunlarından olan, Need For Speed oyun serisinin tamamı indirime girdi. Need for Speed Heat 398 liradan, 160 TL'ye düştü. Yarış, hız ve modifiye grafikleri ile çok beğeni toplayan video oyun serisinin diğer indirimlerine göz atmayı unutmayın.

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

NEED FOR SPEED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Need for Speed en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-4130

Bellek: 6 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB

Sabit disk: 30 GB

Need for Speed tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit veya yükseği

İşlemci: Intel Core i5-4690

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB

API: DX11 destekli

Sabit disk: 30 GB

NEED FOR SPEED HEAT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Need For Speed Heat en düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 - 3570 veya AMD FX - 6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon 7970/ AMD Radeon R9 280x

API: DirectX 11

Sabit disk: 50 GB

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

Need For Speed Heat tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

API: DirectX 11

Sabit disk: 50 GB

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS FİYATI NEDİR? PUBG FİYATI NEDİR?

Son zamanların en çok oynanan oyunlarından olan Pubg, pek çok platformda indirime girmiş olsa da en ucuzu bu sitededir. Playerunknown's Battlegrounds (Pubg) 87 liradan 39 TL'ye düştü.

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Pubg için en düşük sistem gereksinimleri:

Bu ayarlar oyunu en düşük ayarlarla çalıştırır.

İşletim sistemi: Windows 7/ 8.1/ 10 64 bit

İşlemci: Intel i5-4430 veya AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

Sabit disk: 30 GB

İnternet ağı: Genişbant ağ bağlantısı

Pubg tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

İnternet ağı: Genişbant ağ bağlantısı

Sabit disk: 30 GB

144 fps almak için tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Intel i9-9900K 3.6GHz, 32GB veya AMD Ryzen 7 3800X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 5700

FOOTBALL MANAGER FİYATI NEDİR?

Football Manager, 2020 yaz indirimi ile 179 yerine 89 TL olarak satışa sunulmuştur. Kategorisinin en iyi oyunları arasında gösterilen Football Manager ile oyuna doymaya hazır olun!

Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor?

FOOTBALL MANAGER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

En düşük sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core 2 2.2 GHz ya da AMD Athlon 64 2.2 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600M GT ya da AMD Radeon HD 3650

Bellek: 2 GB RAM

Sabit disk: 7 GB

PLAYSTORE'DA ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Türk Telekom'a ait oyun platformunda pek çok ödeme imkanı bulunmaktadır. Türk Telekom müşterisi iseniz, oyun faturalarını internet faturanıza yansıtabilirsiniz. Ayrıca 12 taksit imkanı da bulunuyor.

Türk Telekom müşterisi olmayanlar için mobil ödeme, banka kartı ile ödeme veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi Haber
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Haber
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Playstore indirime giren oyunları neler? İndirime giren oyunlar neler? Playstore'da ödeme nasıl yapılıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:25:18. #1.14#
title