Playstore'dan yarıyıl tatili indirimi
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Playstore'dan yarıyıl tatili indirimi

20.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:42
Playstore'dan yarıyıl tatili indirimi

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, tüm dünyada beğeni kazanan yapımları oyuncularla buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, tüm dünyada beğeni kazanan yapımları oyuncularla buluşturmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, güvenli ve hızlı altyapısıyla kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatan Playstore'un yarıyıl tatili kampanyasında EA Games, TaleWorlds Entertainment, Konami Digital ve Ubisoft gibi dünya devi geliştirici ve dağıtımcıların satış rekortmeni yapımları, 21 Ocak'tan itibaren indirimli fiyatlarla platformda yer alacak.

Playstore kampanyasında; FIFA serisinin son halkası FIFA 21, strateji türündeki Frostpunk, savaş deneyimi yaşatan Star Wars evreninden Squadrons, askeri nişancı oyunu Ghost Recon Breakpoint ve eFootball PES 2021 Season Update indirimli olarak sunulacak. Yarıyıl tatili boyunca indirim kampanyasına yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.

Playstore'da yarıyıl tatili indirimlerinde sunulan yapımlara, Türk Telekom'un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyunseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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