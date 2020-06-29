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Playstore'da yaz indirimi 30 Haziran'da başlıyor

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında spor ve yarış oyunları indirimli fiyatlarla oyunseverleri bekliyor.

Playstore'da yaz indirimi 30 Haziran'da başlıyor
29.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:04

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında spor ve yarış oyunları indirimli fiyatlarla oyunseverleri bekliyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerle buluşturan firma, dijital oyun platformu Playstore'da büyük beğeni kazanan yapımları oyunseverlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Kullanıcılara farklı ödeme seçenekleri sunan Playstore, ABD'li oyun devi EA Games'in spor ve yarış kategorisinde yer alan yapımlarını indirimli fiyatlarla sunuyor. Ayrıca Japon oyun firması SEGA'nın dağıtımcılığını üstlendiği, tüm dünyada büyük hayran kitlesine sahip Football Manager 2020 de 9 Temmuz'a kadar yaz indiriminde.

FIFA 20 ve Need for Speed Heat'te indirim

Playstore'da 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında indirime girecek oyunlar arasında FIFA ve Need for Speed serisi de bulunuyor. Frostbite 3 oyun motoruyla oyunculara daha gerçekçi futbol deneyimi sunan FIFA 20 ve aynı oyun motoruyla geliştirilip oyunculara eğlenceli ve etkileyici yarış deneyimi yaşatan Need for Speed Heat, indirimli oyunlarda öne çıkıyor.

Ayrıca 2008'de yayınlandığında dinamik oynanışı ve etkileyici sesleriyle dikkat çeken Burnout Paradise'ın Remastered versiyonu da indirimli yapımlar arasında olacak. İndirimde olan oyunlar ise şöyle:

"FIFA 20 360 yerine 98 lira, FIFA 20 Champions Edition 478 yerine 132 lira, MADDEN NFL 20 360 yerine 120 lira, Need for Speed Heat 398 yerine 160 lira, Need for Speed: The Run 68 yerine 36 lira, Need for Speed Payback 144 yerine 68 lira, Burnout Paradise Remastered 138 yerine 68 lira, Football Manager 2020 189 yerine 89 lira."

PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketlerinin, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanlarının sunulduğu Playstore'da satışı gerçekleştirilen oyunlara, Türk Telekom'un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Kaynak: AA

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