Playstore 2021'in en çok oynanan oyunlarını açıkladı

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Türkiye'deki oyunseverlerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PC, MAC ve konsol oyunlarının mobil ve free 2 play paketlerinin satışa sunulduğu Playstore'da en çok aksiyon, spor ve FPS (First Person Shooter) kategorilerindeki oyunlar tercih edildi.

Efsane statüsüne erişmiş 25 yıllık Resident Evil serisinin, mayıs ayında piyasaya çıkan sekizinci oyunu Resident Evil Village, 2021'in en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer aldı. Yılın son aylarında atağa geçen oyun, eFootball PES 2021'i geride bırakarak zirveye yerleşti. Korku türünün önde gelen oyunlarından Resident Evil'in yeni macerası oyuncuya sunduğu harika ortamlar, yaratıcı düşman tasarımları, ilgi çekici hikayesi ve sağlam oyun mekanikleri ile unutulmaz bir korku deneyimi yaşatıyor.

Playstore'da en çok satın alınan ikinci oyun, bu yıl köklü bir değişikliğe giden Pro Evolution Soccer'ın yenilenmiş hali eFootball PES 2021 oldu. Futbol oyunları türüne damgasını vuran Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu, PES 2020'nin baştan aşağı yenilenmiş halini içeriyor. İsmiyle e-spora atıfta bulunan eFootball PES 2021, aralarında Türkiye Süper Ligi'nin de bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ligini lisanslı olarak oyunseverlere sunuyor.

God of War için heyecanlı bekleyiş

PlayStation platformunun ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan God of Wa, PC oyuncularıyla buluşuyor. 14 Ocak 2022'de PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan God of War, ön satışlarıyla listeye üçüncü sıradan girdi. PC sürümünde grafik geliştirmeleri, 4K çözünürlük ve ultra geniş ekran desteği, sınırsız FPS değerleri gibi yeniliklerin olacağı oyun, Türkçe alt yazı seçeneği de sunacak olmasıyla Türkiye'deki oyuncuları sevindirdi.

Futbol oyunları arasında tartışılmaz bir yeri olan FIFA serisinin, 2020-2021 sezonlarını kapsayan oyunu FIFA 21, listede dördüncü sırada yer aldı. Oyunculara arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla 5'e 5'lik maçlar yapma imkanı veren Volta Football gibi yeni oyun modlarının yanında, sevilen FUT ve Kariyer modlarını da barındıran FIFA 21, bu yıl da futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği oyunlardan biri oldu.

Eylül ayında piyasaya çıkan Deathloop ise Playstore'da 2021'in en çok oynanan beşinci oyunu oldu. Aksiyon yüklü bir FPS oyunu olan Deathloop, etkileyici sanat tasarımı, sıra dışı oynanışı, derinlikli karakterleri ve ilgi çekici hikayesiyle oyunseverlerin gönlünde sağlam bir yer edindi. Oyun, Game Awards 2021 töreninde "En İyi Oyun Yönetimi" ve "En İyi Sanat Tasarımı" ödüllerini alarak oyuncular kadar oyun eleştirmenlerinin de takdirini kazandı.

Oyunseverlere özel kampanyalar

Türk Telekom'un sevilen oyunlara farklı ödeme seçenekleriyle ulaşma imkanı sunan platformu Playstore, 2021'de 325 farklı kampanyayla oyuncuları sevindirdi.

Halihazırda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Playstore, kataloğundaki binlerce seçeneğe bu yıl 603 yeni ürün daha ekledi.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet