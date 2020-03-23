PlayStation Türkiye İndirim Sayfalarını Kaldırdı
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Türkiye, Teknoloji

PlayStation Türkiye İndirim Sayfalarını Kaldırdı

PlayStation Türkiye indirim sayfasını kaldırdı. PlayStation mağazası üzerinden alışveriş yapan oyuncuların büyük bir çoğunluğunun uğrak sekmelerin başında Fırsatlar ve Teklifler geliyordur hiç şüphesiz ki; ancak bu sekme bir süredir gerek konsol gerekse de internet tarayıcıları üzerinden ulaşılamıyor.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
PlayStation Türkiye İndirim Sayfalarını Kaldırdı

PlayStation Türkiye indirim sayfasını kaldırdı. PlayStation mağazası üzerinden alışveriş yapan oyuncuların büyük bir çoğunluğunun uğrak sekmelerin başında Fırsatlar ve Teklifler geliyordur hiç şüphesiz ki; ancak bu sekme bir süredir gerek konsol gerekse de internet tarayıcıları üzerinden ulaşılamıyor. PlayStation Türkiye henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

Geçmişte PlayStation mağazası üzerinde sayısız indirim dönemi görmüştük. Buna rağmen şu anda PlayStation mağazası üzerinde indirimli oyun bulmanın imkanı yok diyebiliriz. Görebildiğimiz kadarıyla sadece Call of Duty: Modern Warfare indirimli olarak 304.85 TL karşılığında satın alınabiliyor, o kadar.

Durumun ilginç yanı şu ki bu sorun sadece bize ait çevrimiçi PlayStation mağazasında mevcut. Türkiye dışındaki bütün çevrimiçi PlayStation mağazalarında devam eden Mart ayı indirimleri yapılıyor. Bu indirimlerin dışında, Assassin's Creed Odyssey % 64 indirimle satıştayken £9 ve £16 ile sınırlandırılan indirimli oyun satışları da göze çarpıyor. Yani diğer çevrimiçi PlayStation mağazalarında her şey normal işleyişinde devam ediyor.

PlayStation Türkiye sayfasında indirimler neden kalktı?

Şu an için PlayStation Türkiye tarafından detaylı bir açıklama yapılmazken, beklenmedik bu durum sosyal medya üzerinde yoğun tartışmalara neden oldu ve ciddi tepkiler gösterildi. Kullanıcılardan bazıları teknik bir aksaklığın bu duruma yol açtığına dair cevap aldıklarını söylüyorlar ama epey bir süredir devam eden bu sorun, henüz normale döndürülmüş değil.

Umarız mevcut aksaklık kısa sürede giderilir ve tekrardan indirimli oyun almaya devam edebiliriz. Çünkü evde geçirmek durumunda olduğumuz bu sıkıntılı süreçte, diğer dijital oyun mağazaları kullanıcılarına sayısız fırsatlar sunarken ülkemizdeki çevrimiçi PlayStation mağazasında böylesi bir durumla karşılaşmak hoş bir durum değil. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

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