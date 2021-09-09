PlayStation Studios, İngiltere merkezli Firesprite'ı satın aldı!

PlayStation Studios, Birleşik Krallık merkezli geliştirme stüdyosu Firesprite'ı satın aldı.

PlayStation Studios, The Persistence ve Sony's The Playroom gibi PlayStation VR oyunları üzerinde çalıştığı bilinen Birleşik Krallık merkezli geliştirme stüdyosu Firesprite'ı satın aldı.

Bu anlaşma, Sony ile çeşitli projelerde yıllarca süren iş birliğinin ardından yapıldı ve Hollandalı teknik stüdyo Nixxes Software ve Returnal geliştirici Housemarque'ın ardından bu yaz PlayStation Studios için üçüncü satın alım oldu.

Özellikle Firesprite, PlayStation Studios'un bir parçası olarak listelenen 14. stüdyo ve çalışanlarının birçoğu daha önce 2012'de kapanan Liverpool stüdyosundan Sony Interactive Entertainment için çalışmaktadır.

Hulst ayrıca PlayStation Studios'un, Sony'nin diğer dahili ekiplerine ek rollerde yardımcı olmak için atanmak yerine, Firesprite'ın çeşitli oyunlarda geliştirmeyi yönetmesini istediğini doğruladı. Bu, platformun kalite standartlarına ulaşmak için "projeleri, yetenekleri ve stüdyoları beslemek" için mevcut PlayStation stratejisini sürdürecek gibi görünüyor.

Kaynak: Playerbros