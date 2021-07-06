PlayStation Studios Başkanı, Ghost of Tsushima Director's Cut İçin İpuçları Veriyor

ESRB tarafından daha önce yapılan bir sızıntının ardından Sony, yakın zamanda Ghost of Tsushima Director's Cut'ın hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'te yakında çıkacağını doğruladı.

ESRB tarafından daha önce yapılan bir sızıntının ardından Sony, yakın zamanda Ghost of Tsushima Director's Cut'ın hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'te yakında çıkacağını doğruladı.

Ghost of Tsushima Director's Cut, yepyeni bir ortam ile 20 Ağustos'ta çıkacak, yepyeni bir hikaye, yeni karakterler, Jin ve atı için yeni zırh, yeni mini oyunlar, yeni teknikler, yeni düşman türleri ve hatta evcilleştirilecek yeni hayvanlar.

Yeni erişilebilirlik seçenekleri (alternatif denetleyici düzenleri, oyun sırasında titremeyi gizleme seçeneği ve savaşta hedefe kilitlenmeyi etkinleştirme seçeneği) ve Japonca dudak senkronizasyonu gibi bir yama yoluyla sağlanabilecek başka iyileştirmeler de var.

Lansmandan sonra yayınlanan çok oyunculu mod Legends bile bu Ghost of Tsushima Director's Cut'ta tamamen yeni bir moda sahip olacak.

Son olarak, PlayStation 5'te kullanıcılar DualSense kontrol cihazının dokunsal geri bildirimini ve uyarlanabilir tetikleyicilerini, 3D sesi, iyileştirilmiş yükleme sürelerini ve 60 FPS'ye kadar kare hızıyla dinamik 4K'yı deneyimleyebilir.

Bununla birlikte, çoğu oyunun aksine, PlayStation 4'ten PlayStation 5'e ücretsiz bir yükseltme olmayacak ve bu bazı kaşları kaldırdı.

Ghost of Tsushima: Director's Cut'ın bir bütün olarak fiyatı, aslında oyunun PS5'te 70 dolara ve PS4'te 60 dolara mal olacağı için gündeme geldi.

Açık dünya oyunu şu anda Amazon'da en çok satan oyunların başında yer almaktadır.

Kaynak: Turkmmo