PlayStation Store indirimleri başladı! Altın hafta indirimlerinde neler var?
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PlayStation Store indirimleri başladı! Altın hafta indirimlerinde neler var?

PlayStation Store indirimleri başladı! Altın hafta indirimlerinde neler var?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

PlayStation'un resmi mağazası olan PlayStation Store'da indirim rüzgarı artık resmen başladı. Altın Hafta indirimi adı altında başlayan indirimlerde, indirim oranı %80'i buluyor. Playstation Store Altın Hafta indirimlerinde neler var?

PlayStation mağazasında birbirinden yeni indirim dönem furyası artık başlamış durumda. Japonya'daki Altın Hafta nedeniyle PlayStation Store'da kaçırılmayacak indirimler oyunucuları beklemeye başlamış durumda.

İndirimlere bakıldığı zaman oranın %80'e kadar çıktığını hemen hemen görebiliyoruz. İndirim konsept gereği daha çok Asya bölgelerine göre uygun diyebiliriz. Bunun yanı sırada bütün herkese hitap edebilecek oyunlar da var.

Daha öncesinde de yüzde 75' varan indirim fırsatı sunan ilkbahar indirimlerinde sona yaklaşan PlayStation Store bu sefer başka bir indirim furyası ile oyunseverelerin karşısına çıkıyor.

PLAYSTATION STORE ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ

  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope- 80,40 TL
  • Persona 5 Royal - 224,50 TL
  • KINGDOM HEARTS Tümü Bir Arada Paket- 129,75 TL
  • DRAGON BALL XENOVERSE 2 - 42,00 TL
  • NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition - 89,50 TL
  • Bloodborne - 54,60 TL
  • Undertale - 48,30 TL
  • The Last Guardian - 124,50 TL

Tüm detayları görmek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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