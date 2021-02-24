PlayStation State of Play 2021 etkinliği geliyor! Sunumda PlayStation için gelecek 10 oyun gösterime girecek
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PlayStation State of Play 2021 etkinliği geliyor! Sunumda PlayStation için gelecek 10 oyun gösterime girecek

24.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:50
PlayStation State of Play 2021 etkinliği geliyor! Sunumda PlayStation için gelecek 10 oyun gösterime girecek

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yeni gelecek 10 oyunu gösterime alacak. Yeni içerikleri merak eden PS kullanıcılarının merakla beklediği etkinliğin tarihi de açıklandı. PlayStation State of Play 2021 etkinliği tarihi ve oyunlar hakkında merak edilenler haberimizde.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 için gelecek olan 10 oyun gösterime giriyor. Haziran 2020'de PlayStation 5: The Future of Gaming sunumunda PlayStation 5 konsolunun tanıtımı yapılmıştı. Bu sefer yapılacak olan sunum tamamen ileride gösterime girecek oyunlarla ilgili olacak.

PLAYSTATION STATE OF PLAY 2021 ETKİNLİĞİ

Sunum sırasında bahsedilmesi beklenen oyunlar arasında Sony'nin Haziran ayında çıkartacağı Ratchet & Clank: Rift Apart oyunu, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 (2022'ye ertelendi) ve yeni bir God of War oyununun duyurulması bekleniyor.

En son 2020 Haziran ayında yapılan sunumda Deathlopp, GhostWire: Tokyo, Resident Evil Village ve Grand Theft Auto oyunları duyurulmuştu.

PlayStation State of Play 2021 etkinliği geliyor! Sunumda PlayStation için gelecek 10 oyun gösterime girecek

PlayStation donanımlarına ve iş odaklı yeni güncellemelere yer verilmeyeceği açıklanan sunum, tamamen önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak oyunlarla ilgili olacak.

Türkiye saati ile 26 Şubat Cuma 01.00'da gerçekleştirilecek. Sunumun 30 dakikalık bir zaman dilimini kapsaması beklenirken, dileğenler YouTube ve Twitch resmi PlayStation kanalları üzerinden izleyebilecekler.

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