PlayStation, Sony'nin ilk çeyrek karında rekor kırmasına yardımcı oldu!

PlayStation, Sony'nin ilk çeyrek karında rekor kırmasına yardımcı oldu! PlayStation 5 dünya çapında 10 milyondan fazla satış gerçekleştirerek Sony'nin ilk çeyrek kârında rekor kırmasına yardımcı oldu. PlayStation 5 tarihin en hızlı satan PlayStation konsolu olmayı başardı.

Sony, Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü(PlayStation satışları tarafından yönlendirilen) ile aynı dönemde ilk çeyrek kâr rekorunu kırdı. Sony'nin ilk çeyrek mali kazanç raporunda açıklanan şirketin faaliyet kârı, yıllık yüzde 26 artışta ve yaklaşık 2.57 milyar dolara yükseldi. Bu artış ise dünya genelindeki COVID-19 kısıtlamaları sırasında oyun ve ev eğlencesine yönelik artan talepten kaynaklandı.

Bu kârın büyük bir kısmı, şirketin ilk çeyrekte rekorlar kıran Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümünden kaynaklanıyor. Bölüm, Sony için ilk çeyrekte yaklaşık 5,6 milyar dolar ile en yüksek geliri seviye ulaştı ve Oyun ve Ağ Hizmetleri için ilk çeyrek rekorunu kırmış oldu.

Oyun donanımı geliri ve birim satışları son iki çeyreğe göre düşük gösterirken (PlayStation 5 ilk çeyrekte 2,3 milyon adet satıldı) oyun yazılımı satışları son çeyreğe göre artış gösterdi.

10.5 milyonu birinci taraflara özel olmak üzere 63,6 milyon oyun satıldı. Satılan yapımların yüzde 71'i ise dijital anahtarlı oyunlar oldu. Bu sayede dijital oyunların CD'lere karşı hakimiyeti devam etti.

ABD TARİHİNİN EN HIZLI SATAN KONSOLU OLDU!

PS5 için satış rakamları, 2020'nin sonunda bile 4,5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşmıştı. Bu çizgi, yeni yılda da devam etti ve konsol, Xbox Series X'i geride bırakmayı başardı. PlayStation 5'in, Nisan ayına kadar ABD tarihinin en hızlı satan konsolu olduğu duyurulmuştu. Nitekim, Nintendo Switch Şubat ve Mart ayınlarında PS5'ten daha fazla satmayı başarırken, Sony'nin "Konsol Savaşları" adı altında yeni nesil PlayStation 5 konsolunun tarih yazdığını söylenebilir.

Sony Interactive Entertainment , PlayStation 5'in dokuz ayda dünya çapında 10 milyondan fazla sattığını ve bu sayede konsolun tarihin en hızlı satan PlayStation konsolu haline geldiğini duyurdu. Sony, PS5'in bu dönüm noktasına ulaşmasına yardım eden müşterilerine destekleri için teşekkür etti.