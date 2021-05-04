Playstation şirketi ünlü iletişim uygulaması Discord ile partnerliğini duyurdu
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Playstation şirketi ünlü iletişim uygulaması Discord ile partnerliğini duyurdu

Playstation şirketi ünlü iletişim uygulaması Discord ile partnerliğini duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Discord ve Playstation partnerliğini duyurdu.

Son zamanlarda adı Microsoft ile sık sık anılan Discord, beklenmeyen bir haber ile gündemimize geliyor. Popüler iletişim uygulaması Discord, gelecek yılın başlarında olmak üzere Playstation'un sosyal sistemlerine entegre edilecek.

Yapılan bu yatırım ve geliştirme haberi Playstation'ın CEO'su Jim Ryan tarafından paylaşılan bir yazılı açıklama ile duyuruldu. Bu yeni ortaklıkta popüler iletişim uygulaması Playstation ağına dahil olurken, aynı zamanda şirketten henüz açıklanmayan rakamda bir yatırım aldı.

"Discord ile yeni bir ortaklığı duyurmaktan heyecan duyuyoruz."

Şirketin CEO'su Jim Ryan imzalı olarak yayınlanan açıklamanın tam hali şöyle:

"PlayStation'da, dünyanın her yerinden oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasını, yeni arkadaşlıklar ve topluluklar kurmasını ve eğlenceli deneyimler ve kalıcı anılar paylaşmasını sağlamak için sürekli olarak yeni yollar arıyoruz. Oyuncular tarafından popüler hale getirilen ve dünya çapında her ay 140 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan iletişim hizmeti Discord ile yeni bir ortaklığı duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Ekiplerimiz birlikte, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize bağlamak için şimdiden sıkı çalışıyor. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken takılmalarına, eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına olanak sağlamak.

Oyuncularımız için bu deneyimleri hayata geçirmek için Sony Interactive Entertainment, Discord'un Series H raundunun bir parçası olarak bir azınlık yatırımı yaptı. Kurucu ortaklar Jason Citron ve Stan Vishnevskiy ile yaptığımız ilk sohbetten, hayat boyu sürecek oyun sevgisinden ve ekiplerimizin arkadaşları ve toplulukları yeni yollarla bir araya getirmeye yardımcı olma konusundaki ortak tutkusundan ilham aldım. Oyuncuları topluluklar oluşturmaları ve paylaşılan oyun deneyimlerinden keyif almaları için güçlendirmek yaptığımız işin merkezinde yer alır, bu nedenle bu yolculuğa dünyanın en popüler iletişim hizmetlerinden biriyle başlamaktan heyecan duyuyoruz."

— Jim Ryan, Başkan & CEO

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Kaynak: Playerbros

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