PlayStation Plus ve PlayStation Now birleşerek yeni bir abonelik hizmeti oluşacak

Sony, hizmetin 2022 baharında piyasaya sürülmesini beklediğini söyleyen Bloomberg raporuna göre, Microsoft'un Xbox Game Pass'ine benzer yeni bir abonelik oyun hizmeti başlatmayı planlıyor.

Hizmet mevcut Playstation Plus ve PlayStation Now planlarını tek bir hizmette birleştirecek. Site tarafından incelenen belgeler, PlayStationPlus markasının korunacağını ve Playstation Now'ın aşamalı olarak kaldırılacağını gösteriyor.

Şu anda PlayStation Plus, PlayStation konsollarındaki çoğu çevrimiçi oyun için gereklidir ve ücretsiz aylık oyunlar sunarken, PlayStation Now çeşitli eski PlayStation oyunlarını izlemek veya indirmek için kullanılacak

ÜÇ KATMANLI BİR HİZMET OLUŞACAK

Yeni hizmetin özellikleri hala kesinleşmiş değil, ancak rapora göre mevcut plan üç katmanlı bir hizmet içindir: ilk katman esasen PlayStation Plus'ın şu anda olduğu gibi olacaktır; ikinci seviye, bir dizi PlayStation 4 ve PS5 oyununa erişimi içerecektir; ve üçüncü seviye, genişletilmiş demolar, oyun yayınları ve PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarıan erişim ile zirveye çıkaracaktır.

SONY'DEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bunların hiçbiri resmi olarak doğrulanmıyor olsa da, Sony'nin daha büyük bir abonelik tabanlı oyun kütüphanesi planlaması hiç de şaşırtıcı değil. Xbox Game Pass şu anda oyuncular için muazzam bir anlaşma sunuyor ve Microsoft için de büyük bir başarı. Şu anda 20 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor. Her ay 20 milyon kişinin Microsoft'a para atıp, herhangi bir ölçüye göre güzel, güvenilir bir gelir akışı sağlamaktadır ve Sony'nin şu anda gerçekten karşı koyamayacağı gelecekteki potansiyel konsol alıcıları için büyük bir fırsat sunmuş olacaktır.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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