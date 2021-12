PlayStation Plus Ocak ayı oyunları sızdı

2022'nin Ocak ayı için PlayStation Plus oyunları resmi duyurudan önce ortaya çıktı.

PlayStation Plus abonelerine yeni yılın ilk ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunları sızdırıldı. Geçtiğimiz aylara ait PS Plus oyunlarını doğru bir şekilde sızdıran ve ayrıca Epic Games Store'un yeni yıla özel 15 gün boyunca vereceği ücretsiz oyunların listesini de önceden sızdıran Dealabs yazarı billbil-kun, şimdi de PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları listesini paylaştı.

İddiaya göre, yeni yılın ilk ayında PlayStation Plus abonelerine üç adet oyun verilecek ve bu oyunlar şöyle olacak:

Deep Rock Galactic (PS5, PS4)

Dirt 5 (PS5, PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

Üç oyun da 4 Ocak itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise aralık ayının PlayStation Plus oyunları aboneler tarafından ücretsiz şekilde kütüphaneye eklenebilecek. Aralık ayının oyunları ise Godfall Challenger Edition, Mortal Shell ve Lego DC Super-Villains.

Sony'nin son paylaştığı resmi verilere göre, 2021'nin Eylül ayı itibarıyla PlayStation Plus abone sayısı 47,2 milyon. Öte yandan, Bloomberg'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir habere göre; Sony, kod adı "Spartacus" olan bir proje üzerinde çalışıyor ve bu proje PlayStation Plus ve PlayStation Now servislerini tek bir çatı altında toplayarak kademeli abonelik sistemi sunmayı amaçlıyor. 2022'nin bahar döneminde kullanılma sunulacağı söylenen bu yeni abonelik servisinin Microsoft'un giderek büyüyen Xbox Game Pass servisine karşılık Sony'den gelen bir hamle olduğu belirtiliyor.

