PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu
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PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Nisan PlayStation Plus ayı ücretsiz oyunları büyük merak topladı. PlayStation Plus, PS3 zamanından bu yana kullanılan bir abonelik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Servisin kullanıcıları, aylık belirli bir ücret karşılığında, oyunların çevrimiçi özelliklerine erişim sağlıyor. Bunun karşılığında Sony, abonelerine özel her ay çeşitli oyunları ücretsiz olarak dağıtıyor.

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel nisan ayında vereceği ücretsiz oyunları duyurarak oyuncuları heyecanlandırdı. Oddoworld: Soulstorm ve Days Gone listede mecut durumda.

Sony, PlayStation Plus aboneleri için yayınlanacak olan oyunları resmi olarak açıkladı. Bu ay açıklanan listede PlayStation 5 için ve bir PlayStation 4 için iki adet kaliteli oyun bulunuyor. Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da oyunculara oldukça kaliteli içeriklerle buluşuyor.

PlayStation 5 için Oddowolrd: Soulstorm çıktığı gün itibarıyla PlayStation Plus abonelerine özel bedava olarak hizmet verecek durumda. PlayStation 4'de de 429 TL değerindeki Days Gone ve 219 TL değerindeki Zombie Army 4: Dead War bedava olarak kullanıcılar ile buluşacak

Bu bedava olan oyunlar 6 Nisan'dan itibaren oyunculara verilmeye başlanacak. Bu yeni oyunlar sunulmadan önce geçtiğimiz ayın olan oyunları Final Fantgasy VII Remake. Remant: From the Ashes, Farpoint VR ve Marquette isimli oyunları bedava olarak oynama imkanına sahipsiniz.

NİSAN PLAYSTATION PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Days Gone
  • Oddworld: Soulstorm
  • Zombie Army 4: Dead War
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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