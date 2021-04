PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Nisan PlayStation Plus ayı ücretsiz oyunları büyük merak topladı. PlayStation Plus, PS3 zamanından bu yana kullanılan bir abonelik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Servisin kullanıcıları, aylık belirli bir ücret karşılığında, oyunların çevrimiçi özelliklerine erişim sağlıyor. Bunun karşılığında Sony, abonelerine özel her ay çeşitli oyunları ücretsiz olarak dağıtıyor.