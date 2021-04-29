PlayStation Plus Mayıs oyunları bellli oldu!

Bu ayın oyunları sizi konsol başına kitleyecek!

Konsolseverlerin en çok sevdiği eklentilerden biri olan PlayStation Plus Mayıs ayı oyunları belli oldu.

PS Plus üyeleri bu ay birbirinden güzel 3 oyun sahibi olacak. Verilen 3 oyunun toplam fiyatı ise tamı tamına 902 TL.

Bu oyunlar ve normal fiyatları şu şekilde:

Battlefield V (539,00 TL)

Stranded Deep (144,00 TL)

Wreckfest (219,00 TL)

Hala PlayStation Plus üyesi değil misiniz? Eğer üye olmak istiyorsanız fiyat paketleri ise şu şekilde:

1 Aylık Paket (40 TL)

3 Aylık Paket (100 TL, Aylık 33,34 TL'ye eşdeğer)

12 Aylık Paket (240 TL, Aylık 20 TL'ye eşdeğer)

PlayStation Plus her ay üyelerine birbirinden değerli birçok oyun hediye ediyor. Size en uygun paketi seçip kullanıma hemen başlayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros