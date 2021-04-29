PlayStation Plus Mayıs oyunları bellli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PlayStation Plus Mayıs oyunları bellli oldu!

PlayStation Plus Mayıs oyunları bellli oldu!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Bu ayın oyunları sizi konsol başına kitleyecek!

Konsolseverlerin en çok sevdiği eklentilerden biri olan PlayStation Plus Mayıs ayı oyunları belli oldu.

PS Plus üyeleri bu ay birbirinden güzel 3 oyun sahibi olacak. Verilen 3 oyunun toplam fiyatı ise tamı tamına 902 TL.

Bu oyunlar ve normal fiyatları şu şekilde:

Battlefield V (539,00 TL)

Stranded Deep (144,00 TL)

Wreckfest (219,00 TL)

Hala PlayStation Plus üyesi değil misiniz? Eğer üye olmak istiyorsanız fiyat paketleri ise şu şekilde:

1 Aylık Paket (40 TL)

3 Aylık Paket (100 TL, Aylık 33,34 TL'ye eşdeğer)

12 Aylık Paket (240 TL, Aylık 20 TL'ye eşdeğer)

PlayStation Plus her ay üyelerine birbirinden değerli birçok oyun hediye ediyor. Size en uygun paketi seçip kullanıma hemen başlayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Derya Yanık Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PlayStation Plus Mayıs oyunları bellli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:50:17. #1.14#

title