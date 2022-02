PlayStation Plus Mart 2022 oyunları sızdırıldı

Playstation Plus Mart oyunlarının açıklanmasına bir hafta kala daha öncelerinde de PlayStation Plus oyunlarını sızdıran Dealabs kullanıcısı billbil-kun, yaptığı bir paylaşımda PS4 kullanıcılarının PS Plus üyeliği ile ücretsiz bir şekilde oynayabileceği oyunları açıkladı.

Her ay PlayStation Plus oyunlarının sızdırılmasıyla ünlenen DeaLabs kullanıcısı billbil-kun, Team Sonic Racing ve Ark Survival Evolved olduğunu bildirdi. PlayStation 5 için ise hangi oyunun verileceği konusunda bilgi verilmedi. İlerleyen günlerde yeni bilgiler verilirse haber güncellenecektir.

TEAM SONIC RACING - PS4

Team Sonic Racing, 2019 kart yarış oyunu ve Sega'nın Sonic the Hedgehog serisinden bir oyun. Dizinin oyuncu kadrosundan 15 karakterden birini kontrol eden oyuncular, spor arabaları kullanarak yarışlarda yarışıyor.

ARK SURVIVAL EVOLVED - PS4

ARK: Survival Evolved, Studio Wildcard, Instict Games, Efecto Studios ve Virtual Basement işbirliğiyle geliştirilen bir aksiyon-macera hayatta kalma video oyunudur