PlayStation Plus Haziran 2020 Oyunları Belli Oldu
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PlayStation Plus Haziran 2020 Oyunları Belli Oldu

Sony, yaptığı açıklama ile PlayStation Plus Haziran 2020 oyunları listesini en sonunda açıkladı. Bu performans, önümüzdeki ay tam gaz devam edecek.

PlayStation Plus Haziran 2020 Oyunları Belli Oldu
29.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:51

Sony, yaptığı açıklama ile PlayStation Plus Haziran 2020 oyunları listesini en sonunda açıkladı. Bu performans, önümüzdeki ay tam gaz devam edecek. Call of Duty: WWII ve Star Wars: Battlefront II, PlayStation Plus servisinin yeni ücretsiz oyunları oldu.

Hafta başında sürpriz bir duyuru ile Haziran ayının ilk ücretsiz oyununun Call of Duty: WWII olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise diğer ücretsiz oyun resmi olarak duyuruldu. Star Wars: Battlefront II, PlayStation Plus abonelerinin indirebilecekleri diğer oyun olacak.

PlayStation Plus Haziran 2020 oyunları açıklandı

26 Mayıs 2020 tarihinden bu yana Call of Duty: WWII, ücretli abonelik servisi üzerinden ek bir ücret verilmeksizin indirilebiliyor. US PlayStation Blog üzerinden yapılan yeni duyuruya bakılırsa Star Wars: Battlefront II de 2 Haziran 2020 tarihinden itibaren PlayStation Plus üzerinden ek bir ücret ödenmeden indirilebilir olacak.

Call of Duty: WWII Konusu

Sledgehammer Games tarafından geliştirilmiş olan Call of Duty: WWII, 2008 yılındaki Call of Duty: World At War oyunundan sonra bizi İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren ilk oyun olmuştu. Senaryo olarak Avrupa sahnesine çıktığımız senaryo, Normandiya Çıkarması ile başlayan ve Paris şehrinin kurtulmasıyla biten tarihi Overlord Harekatı sırasında geçiyor. Ronald "Red" Daniels rolüne bürünüyor ve 1inci Piyade Tümeni içindeki bir manganın (1st Infantry Division) Batı Cephesi üzerindeki savaşa katılıyoruz.

Star Wars: Battlefront II Konusu

Star Wars: Battlefront II oyununun hikayesi Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü ile Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor arasındaki zaman diliminde geçiyor ve Imperial Special Forces birimi Inferno Squad komutanı Iden Versio rolüne bürünüyorsunuz. Başlangıçta İmparator Palpatine'in Galaktik İmparatorluk'una karşı Rebellion'ı ortadan kaldırmak için Asi Birliği donanmasını kendisini ve Death Star II'yi yem olarak kullanıp tuzağa düşürmeye çalıştığı Battle of Endor ile başlıyor. Ne var ki netice olarak, Rebellion'ın hiç de hafife alınmaması gerektiği Sullust gezegeninde ortaya çıkıyor.

Kaynak: Tamindir

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